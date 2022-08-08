全球人壽贊助第6屆世界盃少棒錦標賽 為中華小將喝采

全球人壽今年持續贊助「2022第六屆WBSC世界盃少棒錦標賽」（U12），日前舉辦全球人壽主題日活動，邀請全球人壽總經理馬君碩擔任開球嘉賓，並號召雲嘉南地區的同仁與VIP保戶齊聚球場，展現全球人壽「全心愛棒球」的企業精神。

這不但是台灣自2019年主辦第二屆世界棒球12強賽後，睽違三年再度舉辦世界級國際棒球賽事，更是自2020年新冠疫情爆發以來，首場在台灣舉行的國際棒球賽事，吸引不少球迷進場支持，一起替在紅土上奔跑的各國小將喝采。

今年全球人壽贊助的「2022第六屆WBSC世界盃少棒錦標賽」（U12）強冠雲集 ，有來自世界12支國家代表隊報名、11支球隊抵台切磋，包含美國、日本、韓國 、墨西哥、委內瑞拉、義大利、南非、巴拿馬、捷克、多明尼加及中華隊，齊聚全世界最強11至12歲棒球運動員一同角逐榮耀。

全球人壽於中華隊與韓國隊大戰當日，舉辦全球人壽主題日，結合年度「黛上賓VIP保戶活動」，活動規畫完整的防疫規範，讓球迷安心進場看球、重溫國際賽事，在啦啦隊和專屬應援團帶領全場球迷為中華隊加油之下，能將眾人的激勵與期盼「集氣」給中華隊，進攻火力全開、防守滴水不漏，將榮耀留在台灣；現場除了提供全球人壽VIP保戶免費入場門票及保留席外，亦提供不能錯過的道地府城美食與伴手禮，讓保戶擁有更優質的服務及體驗。