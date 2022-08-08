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保誠人壽享富樂活終身保險 攜手台新打造風險防護網

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
肩負守護家庭責任的三明治族，規畫保障要同時考量健康醫療保障 、資產傳承、父母生活照護以及自己和配偶的退休養老等面向。圖／資料照片
肩負守護家庭責任的三明治族，規畫保障要同時考量健康醫療保障 、資產傳承、父母生活照護以及自己和配偶的退休養老等面向。圖／資料照片

保誠人壽表示，肩負守護家庭責任的三明治族，同時要考量健康醫療保障、資產傳承、父母生活照護以及自己和配偶的退休養老等面向，保誠人壽與台新銀行（ 2887）攜手推出「保誠人壽享富樂活終身保險（定期給付型）」附加「保誠人壽新住院醫療限額給付健康保險附約(108)」，同時提供壽險保障、生存金與紅利分享以及健康醫療保障，讓三明治族透過保險工具，提早轉嫁因突如其來的意外或疾病風險而產生的經濟負擔，同時預先做好退休規畫或資產傳承。

主計總處公布最新消費者物價指數，今年6月比去年同月上漲3.59％。然而，台灣民眾的薪資調幅並未跟著成長，根據最新的受僱員工薪資調查統計指標，4月工業及服務業每人每月總薪資平均年增率僅2.7%，低於物價指數的成長幅度。如果再加上醫療支出，對於要照顧長輩和小孩的三明治族而言，就要採用更聰明簡單的方式，有效分配手邊的可用資金。

「保誠人壽享富樂活終身保險（定期給付型）」為六年期新台幣分紅保險商品，特色包括，繳費六年享終身壽險保障，保費分六年繳付，資金運用上更加靈活，且第一保單年度起至被保險人109歲，壽險保障倍數可達約1.03~1.41倍，讓三明治族提供家人更安心的保障。

年年領取生存保險金及年度紅利，自第六保單年度起，享有長青紅利或長青解約紅利；屆滿第七保單年度起，年年領取生存保險金及年度紅利。

保險金定期給付選擇，身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金可以選擇「一次給付」或「定期給付」，讓想要規畫資產傳承的三明治族，安心地將資產傳承給下一代。

附加「保誠人壽新住院醫療限額給付健康保險附約(108)」，只要練續三年無理賠紀錄，於次一保單年度起，每年可享保費折扣10%；實支實付或定額給付採擇優理賠；同時提供每日病房費用、住院醫療費用、住院前後門診醫療費用保險金、住院或門診手術費用保險金。

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