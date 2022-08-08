元大銀行攜中國信託銀行 提供QR Code跨行無卡提款服務

現代人手機不離身，隨著行動裝置普及、電子支付蓬勃發展，客戶對於數位金融服務需求日益提升，元大銀行除持續推動普惠金融、綠色金融服務外，亦不斷精進各種數位平台之使用體驗。元大銀行自2019年3月推出跨行無卡提款服務，觀察到客戶對無卡提款服務需求日漸增加，為擴大行動銀行應用功能服務，與中國信託銀行合作，攜手推出24小時QR Code跨行無卡提款服務。

客戶毋需攜帶金融卡，於提款前登入元大行動銀行APP，預約無卡提款，即可於全台近7,000台、24小時服務中國信託銀行自動櫃員機，選用他行無卡提款，僅需以元大行動銀行APP掃描櫃員機晝面產生的QR Code，再輸入無卡提款密碼後，即可完成提款交易，相較現行無卡提款服務，無須再手動輸入銀行代號、提款序號、提款金額等資訊，整體流程方便又快速。

經實際測試QR Code跨行無卡提款服務，自登入元大行動銀行預約交易起，到中國信託銀行自動櫃員機完成取款作業，整體操作平均約2分鐘即可完成，透過登入元大行動銀行APP、輸入OTP簡訊動態密碼及ATM無卡提款密碼三道關卡驗證，讓交易不僅方便也更加安全。

元大銀行提供多元管道開通無卡提款服務，攜帶晶片金融卡到元大銀行24小時服務自動櫃員機，設定無卡提款密碼，即可完成開通程序；也可於銀行營業時間臨櫃辦理，只需攜帶個人雙證件及晶片金融卡，專人服務一次辦到好、教到會；如客戶自備讀卡機，也可選擇透過元大網路銀行申請開通，元大銀行提供多元開通管道全面滿足客戶的需求。

元大銀行在新興科技應用發展、拓展金融場景及數位生態圈經營等領域皆有十分顯著的進展，而超商(7-ELEVEN、全家…等)、零售業者(全聯、康是美、美廉社…等)已在台灣佈建綿密的通路服務，24小時營業的優勢，元大銀行運用創新金融服務，異業合作共同推動零接觸新經濟模式，從此出門不用害怕忘記帶錢包、提款卡，也不需要隨身帶著滿滿的現金。

可預見在不久的將來，現金使用即將降載，元大銀行營運除了數位化、無紙化，也將朝著低碳無卡化目標邁進。鑑此，自即日起至2022年12月31日止，元大銀行與icash Pay共同推出優惠活動，於7-ELEVEN實體門市或指定藥妝、超市或居家用品通路消費，以icash Pay連結元大銀行存款帳戶扣款消費，最高加碼OPEN POINT點數10%回饋。