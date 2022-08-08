快訊

共艦是否進入我24浬鄰接區？ 國防部：未進入我領海

獨／高雄神農市集啟用1天今出事 廣告鋼架擊中晨運男臉變形

午後雨彈來了！4縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情加高通膨夾殺 47.4%職場爸爸忙兼差創歷年新高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
今天一年一度的父親節，但在疫情及高通膨的夾殺下，職場爸爸們正面前所未有的壓力與困境。根據1111人力銀行今（8）日發布的最新調查顯示，有高達47.4%的職場爸爸坦言，為了增加個人收入而必須從事第二份工作，兼差比率創下調查以來新高。 圖／1111人力銀行提供
今天一年一度的父親節，但在疫情及高通膨的夾殺下，職場爸爸們正面前所未有的壓力與困境。根據1111人力銀行今（8）日發布的最新調查顯示，有高達47.4%的職場爸爸坦言，為了增加個人收入而必須從事第二份工作，兼差比率創下調查以來新高。 圖／1111人力銀行提供

今天一年一度的父親節，但在疫情及高通膨的夾殺下，職場爸爸們正面前所未有的壓力與困境。根據1111人力銀行今（8）日發布的最新調查顯示，有高達47.4%的職場爸爸坦言，為了增加個人收入而必須從事第二份工作，兼差比率創下調查以來新高。

調查指出，職場爸爸從事的兼差工作包括：外送快遞18.5%、Uber/計程車14.1%、粗工/水電12.3%、物流送貨11.7%及文書處理10.6%。

值得注意的是，調查還顯示，有34.3%職場父親感到壓力很大幾乎吃不消，甚至處在身心壓力極大的邊緣，細究壓力來源主要來自於「經濟壓力」75.2%及「工作壓力」64.7%，其次才是「育兒壓力」23.2%、「配偶壓力」22.4%及「同事/同儕壓力」12.1%。

此外，根據調查，職場爸爸認為，雙薪家庭要跨過育兒門檻，夫妻合併收入至少要有88,334元才能養得起孩子，而家庭負擔開銷又該如何分配呢？有40.4%認為按雙方薪水比率分攤才合理，還有36.8%直言應該由男性支付大部分開銷，而近年相當流行的AA制（平均分攤所需費用）也有15.7%的男性表示贊成，另有極少受訪者認為，家中開銷應該全由男性支付或是由女性支付大部分。

身為父親扛下家計為錢所困以外，調查也透露，通貨膨脹生活費高漲64.1%、子女教育費昂貴41.2%、房貸壓力吃緊29.1%、工作太忙沒時間陪伴孩子成長27.0%、存不到買房頭期款25.7%，也都成為職場爸爸說不出口的煩惱。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，從調查中反映出，爸爸是家中主要經濟支柱，身心承受的壓力並不低，多數男性在結婚生子後，工作上必須更加努力，「責任與壓力」成為職場爸爸職涯向上發展的最大動力，期望可以爭取更豐厚的薪資養家活口。

上述「職場爸爸壓力調查」問卷，調查時間自2022年7月28日到8月5日，針對育有子女的男性求職會員進行立意抽樣，有效樣本數為954份。

延伸閱讀

職場爸評演藝圈優質老爸「李李仁」第一、這位暖男第二

西柏上半年EPS 3.36元歷年同期新高 毛利率飆至41.4%

美股多元化布局 應對市場波動

本周開盤前 五件國際事不可不知

相關新聞

中研院：台灣走入失落20年 提4大建議籲央行改革

中研院今（8）日公布「台灣貨幣金融改革政策建議書」，針對台灣的金融制度、貨幣政策及匯率政策應該如何應對，中研院院士王平等...

新台幣午盤貶6.9分 暫收30.019元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.019元，貶6.9分，成交金額6.3億美元

疫情加高通膨夾殺 47.4%職場爸爸忙兼差創歷年新高

今天一年一度的父親節，但在疫情及高通膨的夾殺下，職場爸爸們正面前所未有的壓力與困境。根據1111人力銀行今（8）日發布的...

新北國際視訊採購商洽會聚焦5G/AioT 期限延長至8/15

「2022新北國際視訊採購商洽會」即將在23日、24日登場，截至4日止，已有9個國家，總計36家國際企業買家報名，同時也...

台海危機 中研院：金融業跟世界連結愈廣泛愈能受保護

中研院今（8）日發布《臺灣貨幣金融改革政策建議書》，一觸即發的兩岸情勢成會中焦點，與會學者一致認為「金融漢光演習」絕對有...

因應CFC 勤業眾信：境外公司受益人資料可能須公開

過去台商習慣透過第三地境外公司間接轉投資中國大陸公司或從事三角貿易，近來為因應台灣明年預計生效的CFC制度及各國免稅天堂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。