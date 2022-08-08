疫情加高通膨夾殺 47.4%職場爸爸忙兼差創歷年新高

今天一年一度的父親節，但在疫情及高通膨的夾殺下，職場爸爸們正面前所未有的壓力與困境。根據1111人力銀行今（8）日發布的最新調查顯示，有高達47.4%的職場爸爸坦言，為了增加個人收入而必須從事第二份工作，兼差比率創下調查以來新高。

調查指出，職場爸爸從事的兼差工作包括：外送快遞18.5%、Uber/計程車14.1%、粗工/水電12.3%、物流送貨11.7%及文書處理10.6%。

值得注意的是，調查還顯示，有34.3%職場父親感到壓力很大幾乎吃不消，甚至處在身心壓力極大的邊緣，細究壓力來源主要來自於「經濟壓力」75.2%及「工作壓力」64.7%，其次才是「育兒壓力」23.2%、「配偶壓力」22.4%及「同事/同儕壓力」12.1%。

此外，根據調查，職場爸爸認為，雙薪家庭要跨過育兒門檻，夫妻合併收入至少要有88,334元才能養得起孩子，而家庭負擔開銷又該如何分配呢？有40.4%認為按雙方薪水比率分攤才合理，還有36.8%直言應該由男性支付大部分開銷，而近年相當流行的AA制（平均分攤所需費用）也有15.7%的男性表示贊成，另有極少受訪者認為，家中開銷應該全由男性支付或是由女性支付大部分。

身為父親扛下家計為錢所困以外，調查也透露，通貨膨脹生活費高漲64.1%、子女教育費昂貴41.2%、房貸壓力吃緊29.1%、工作太忙沒時間陪伴孩子成長27.0%、存不到買房頭期款25.7%，也都成為職場爸爸說不出口的煩惱。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，從調查中反映出，爸爸是家中主要經濟支柱，身心承受的壓力並不低，多數男性在結婚生子後，工作上必須更加努力，「責任與壓力」成為職場爸爸職涯向上發展的最大動力，期望可以爭取更豐厚的薪資養家活口。

上述「職場爸爸壓力調查」問卷，調查時間自2022年7月28日到8月5日，針對育有子女的男性求職會員進行立意抽樣，有效樣本數為954份。