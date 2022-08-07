開車上路首選6大車險 萬一遇事故謹記5步驟

爸爸駕車帶著家人穿梭於城市的大街小巷，是不少家庭的真實寫照，新安東京海上產險表示，趁著父親節佳期，檢視相關行車保障是否充足，除基本的強制汽車責任險外，別忘加保第三人責任險，尤其為強化自身與親人的保障，附加投保駕駛人傷害險與乘客體傷責任附加條款，當然也少不了車體損失險、代步車附加條款，加強對全家人與愛車的防護。

新安東京海上產險發言人呂文泉指出，強制險只涵蓋除駕駛外的本車乘客及車外第三人、每人最高保障220萬元，且不包含對第三人財物損失的賠償，明顯對駕駛本人、家人及第三人的保障不足。

為強化自身安全保障且避免意外事故後造成家庭經濟生活的重大打擊，愛家的爸爸們基本應投保第三人責任險並附加駕駛人傷害保險與乘客體傷責任附加條款，適時地分散全家人開車外出時可能面臨的相關風險。

事實上，開車上路除要面臨車禍和解金不斷攀高的風險外，車禍事故頻傳也是車主們須正視的現象，且在意外事故中，愛車往往是最先遭到損害的，為讓愛車盡快修復且生活回歸正常，建議預算有限的車主們，至少要投保丙式車體險與代步車附加條款，將車輛維修負擔與繁瑣耗時的和解工作，一併交由專業的保險公司來服務處理。

新安東京海上產險提醒，若不幸發生車禍事故，當下應保持冷靜謹記「放」、「撥」、「劃」、「移」、「等」五步驟，別忘保留充分證據並報警備案，最重要的是千萬別貿然和解，而完善且周全的行車保障，可以協助車主轉嫁意外事故發生後的賠償責任與經濟負擔。