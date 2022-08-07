快訊

高雄台積電預定地為何「積水」不退？ 專家說話了

搶救畫面曝光 葫蘆谷山洪暴發驚魂11人脫困6人躲山壁

開車上路首選6大車險 萬一遇事故謹記5步驟

經濟日報／ 記者紀佳妘／台北即時報導

爸爸駕車帶著家人穿梭於城市的大街小巷，是不少家庭的真實寫照，新安東京海上產險表示，趁著父親節佳期，檢視相關行車保障是否充足，除基本的強制汽車責任險外，別忘加保第三人責任險，尤其為強化自身與親人的保障，附加投保駕駛人傷害險與乘客體傷責任附加條款，當然也少不了車體損失險、代步車附加條款，加強對全家人與愛車的防護。

新安東京海上產險發言人呂文泉指出，強制險只涵蓋除駕駛外的本車乘客及車外第三人、每人最高保障220萬元，且不包含對第三人財物損失的賠償，明顯對駕駛本人、家人及第三人的保障不足。

為強化自身安全保障且避免意外事故後造成家庭經濟生活的重大打擊，愛家的爸爸們基本應投保第三人責任險並附加駕駛人傷害保險與乘客體傷責任附加條款，適時地分散全家人開車外出時可能面臨的相關風險。

事實上，開車上路除要面臨車禍和解金不斷攀高的風險外，車禍事故頻傳也是車主們須正視的現象，且在意外事故中，愛車往往是最先遭到損害的，為讓愛車盡快修復且生活回歸正常，建議預算有限的車主們，至少要投保丙式車體險與代步車附加條款，將車輛維修負擔與繁瑣耗時的和解工作，一併交由專業的保險公司來服務處理。

新安東京海上產險提醒，若不幸發生車禍事故，當下應保持冷靜謹記「放」、「撥」、「劃」、「移」、「等」五步驟，別忘保留充分證據並報警備案，最重要的是千萬別貿然和解，而完善且周全的行車保障，可以協助車主轉嫁意外事故發生後的賠償責任與經濟負擔。

產險 車禍 保險

延伸閱讀

穿越到昭和風老屋咖啡廳！ 經過戰時歲月..不去可惜的東京古民家咖啡店精選

日本確診人數增近24萬例創次高 BA.5成東京主流病毒株

文總重啟Taiwan Plus文化台灣 9月東京秀「台灣吉日」

躲避軍演海域 東京飛往桃園貨機只好繞大圈飛行

相關新聞

Fed狂升息...新台幣為何穩守29字頭？ 央行外匯局長給答案

美國聯準會狂升息，新台幣匯率為何能穩穩守住29字頭，中央銀行外匯局局長蔡烱民近日給了答案：「外資在台灣主要是買賣股票、不...

台海緊張金價飆漲 台銀報告：短線要先站穩1765美元

中國大陸近日在台灣周邊軍演，台海地緣緊張持續升溫，市場震盪餘波盪漾，加上美元近期走弱，推升金價震盪走高。台銀報告指出，共...

央行撐住29字頭半個月抗通膨 「這數字」透露新台幣好強

台北外匯市場發展基金會公布最新統計，7月新台幣實質匯率指數連兩漲至104.75，創2008年11月以來、近14年最高，顯...

匯市最前線／台幣將走緩貶格局

新台幣上周五（5日）以升值4.4分收在29.95元，寫一周以來新高，成交量13.92億美元，一周下來貶值1.2分或0.0...

邊境鬆綁刺激消費 海外刷卡大幅成長

正值暑假旅遊旺季，面對各國邊境鬆綁、疫情趨緩，不少人衝到國外過暑假，包括兆豐銀、台新銀等海外刷卡紛紛較去年同期大幅成長。

華南金下半年獲利 受矚目

華南金控於11日舉行第2季法說，市場聚焦下半年獲利成長動能、升息對淨利差挹注與股債齊空對資本適足率影響、與海外市場獲利貢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。