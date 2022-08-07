央行撐住29字頭半個月抗通膨 「這數字」透露新台幣好強

台北外匯市場發展基金會公布最新統計，7月新台幣實質匯率指數連兩漲至104.75，創2008年11月以來、近14年最高，顯示新台幣比主要貿易競爭對手國貨幣更為強勢。匯銀主管指出，7月新台幣實質匯率指數飆高，雖不利出口廠商報價競爭力，但偏強的匯價，有助抵抗國內輸入性通膨壓力。

中央銀行資料顯示，8月以來，新台幣匯率天天都在盤中貶破30元，不過收盤前中央銀行均進場護盤，讓匯價重返29字頭。台北外匯市場發展基金會資料顯示，7月新台幣名目匯率指數為122.44，連三漲並為六個月新高。

央行指出，名目匯率指數是指新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，該指數上升，表示新台幣對主要貿易對手國貨幣升值；反之，則表示貶值。統計顯示，7月新台幣兌美元匯率貶值2.12角，貶幅為0.71%。

新台幣匯率在7月22日貶破29.9字頭後，近半個月來都在29.908~29.996元之間來回折返跑，央行官員也坦言，上周一、二匯市交易量較大，央行確實進場調節（賣匯阻貶），以維持匯市動態穩定。

由於第3季適逢國內上市櫃公司股利發放旺季，部分外資領到股息後大舉匯出，會加重新台幣匯率的貶值壓力，央行統計顯示，包含盈餘匯出款在內，外資7月匯出規模介於80~90億美元之間。

央行官員表示，7月並未看到外資恐慌性賣股匯出，且當月外資在股市賣超的金額也不算很大，因此推測，外資是將部分領到的股息匯出。

匯銀主管指出，一國貨幣的幣值強弱，可從該貨幣的匯率指數走勢進行判斷。相較於新台幣名目匯率指數，實質匯率指數進一步納入物價變數，該指數上升，表示台灣出口價格競爭力減弱；反之，則表示增強，原因包括新台幣對外價值上升及本國物價相對上升。

央行屢次對外強調，新台幣的升貶為雙面刃，例如貶值有利於出口商，不利進口商；升值則有利於進口商，不利出口商。央行制訂匯率政策是以總體經濟為考量，無法迎合所有不同部門的需求。