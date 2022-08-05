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揚堡實業30億聯貸案 中信銀統籌主辦

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導
中信銀行資深副總經理廖淳霖、揚堡實業董事長鄭博仁、中信銀行資深副總經理陳彩熒、揚堡實業財務長屈保瓏（前排由左至右）與銀行團代表合影。圖／中信銀行提供
中信銀行資深副總經理廖淳霖、揚堡實業董事長鄭博仁、中信銀行資深副總經理陳彩熒、揚堡實業財務長屈保瓏（前排由左至右）與銀行團代表合影。圖／中信銀行提供

中國信託商業銀行倡議綠色永續金融，攜手企業落實循環經濟，統籌主辦揚堡實業7年期新台幣30億元聯合授信案，今(5)日於六福萬怡酒店舉行簽約儀式。

本聯貸案主要用途為支應揚堡實業建置固體再生燃料(Solid Recovered Fuel, SRF)製造廠及固體再生燃料電廠土地、廠房及機器設備等之資金，可有效協助揚堡實業推動轉廢為能業務。

揚堡實業聯合授信案簽約儀式由揚堡實業董事長鄭博仁及中國信託銀行資深副總經理陳彩熒共同主持，本案由中信銀行擔任統籌主辦及管理銀行，邀請臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、華南商業銀行、第一商業銀行、永豐商業銀行參與共同主辦行列，以及兆豐國際商業銀行、高雄銀行參貸，共計八家銀行參與。

本聯貸案獲得銀行團熱烈支持，募集資金超額認購幅度近五成，最終簽約金額為30億元，突顯金融業對於揚堡實業以及固體再生燃料電廠專案發展前景之認同，展現綠色永續金融協助產業發展的價值。

揚堡實業為國內長期深耕廢棄物處理產業之廢棄物處理廠商，為呼應行政院環境保護署推廣固體再生燃料─轉廢為能的廢棄物燃料化政策，歷經多年考察與籌備，揚堡實業將於彰濱工業區及桃園投入建立固體再生燃料製造廠及發電廠之計畫，完工後將成為國內第一座固體再生燃料專用爐。

揚堡實業期待透過發電效能較高、排汙較傳統焚化爐低及具備減碳效益的計畫，成功建立廢棄物處理的最後一哩路，並據此建構事業廢棄物再利用、減少石化原料及燃料開採、再生能源電力供應等兼顧商業發展與生態友善的永續商業模式，期盼對環境永續、現階段臺灣廢棄物減量與去化以及能源供應，產生正面影響。

廢棄物 中國信託商業銀行 電廠

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