國泰世華香港分行地產商會德豐 簽19億元永續連結貸款

國泰世華今(5)日表示，其香港分行近日與香港知名地產集團—會德豐有限公司，簽署港幣5億元(約新台幣19億元)的永續績效連結貸款（Sustainability-linked Loan, SLL）。

截至今年7月底，國泰世華香港分行承作綠色融資業務規模，已較去年整年翻倍成長，預計今年底綠色融資放款金額可望超過新台幣百億元。

國泰世華香港分行於今年6月與香港品質保證局（Hong Kong Quality Assurance Agency，HKQAA）簽署策略合作協議，合作推動永續績效連結貸款及債券等綠色金融產品，共同協助客戶打造合適的ESG融資方案。

本次與會德豐簽署的永續績效連結貸款，即為首件成功案例，國泰世華銀行表示，會德豐創立至今超過165 年，主要業務為地產投資及開發，獲穆迪A3之高信用評級。

集團旗下上市公司包括九龍倉集團有限公司(香港股份代號：00004)，及九龍倉置業地產投資有限公司(香港股份代號：01997)，會德豐在2019年簽署香港首筆永續績效連結貸款，為香港ESG融資業內先驅。

國泰世華香港分行將擔任本案的永續績效顧問，支持客戶繼續推動環保營運，並藉此鼓勵更多企業客戶推行永續發展項目，支持低碳經濟發展。

國泰世華將進一步推廣在大中華地區的ESG業務，擴大ESG領域的正向影響力。

國泰金控（2882）暨國泰世華銀行長久以來積極倡導零碳營運轉型，推廣綠色金融業務不遺餘力，近年除籌組及參與台、港、陸綠能企業聯貸案，亦與海內外上市公司建立綠色融資業務往來。

今年4月，國泰世華銀行亦承作封測大廠—矽品精密的永續績效連結貸款，為國泰世華銀行ESG融資指標案例。

此次國泰世華憑藉對ESG業務的熱誠及專業知識，持續協助企業進行永續轉型，成功建立與會德豐的永續連結貸款業務合作，再創國泰世華推廣ESG業務的重要里程碑。