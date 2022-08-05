北富銀升美元存款牌告利率 五大匯銀最高

台北富邦銀行公告，今(5)日起全面調升美元存款牌告利率，調升後1個月期定存年利率為1.35%，3個月期定存年利率為1.70%，6個月期定存年利率為2.10%，9個月期定存年利率為2.35%，1年期定存年利率為2.60%。

此次調升美元牌告利率後，北富銀美元定存牌告利率為五大外匯存款銀行最高。根據統計，2022年5月底，外匯存款餘額排行前五的銀行依序為：兆豐國際商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行、台北富邦銀行、第一商業銀行。

金管會統計，5月底全體國銀外幣存款餘額達新台幣13兆2,438億元、成增17.7%，顯示民眾對於外幣存款的熱衷程度；其中，北富銀外幣存款餘額達9,602億元，年增35.4%，於國內外匯銀行居領先地位。

北富銀表示，所有外幣存款中，美元一向是投資人的最愛，在全球這波升息潮中，投資市場波動度加大，美元維持強勢貨幣的角色，且加上挾有聯準會升息題材，美元定存為相對安全的短期資金去處。

面對各國央行多半進行升息以因應通膨問題，加上市場避險需求，北富銀認為，今年底前美元有望續強，民眾不妨趁此機會配置部分資金在美元商品，同時亦可搭配北富銀美元高利存款，創造穩定利息收入，掌握美元升息潮的投資收益。

北富銀也持續提供美元優惠定存，即日起至8月31日推出富邦奈米存美元定存優惠，透過富邦行動銀行的美元優利專區，以數位帳戶或一本萬利帳戶台幣活儲存款換匯辦理，即可享美元定存3個月年息2.0%、6個月年息2.4%、12個月年息3.0%的優惠，單筆最低1,000美元即可起存，行動銀行再享換匯3分優惠。

各家銀行競推美元高利存款，但在高利率的背後仍有許多需注意之處。北富銀提醒有意參與美元定存的民眾，對於各家銀行美元定存方案的相關限制，例如存款天期、金額限制、資金來源等，外幣存款族一定要多加留意。

北富銀美元定存起存門檻低、限制少，且天期不會過短，投資人較不會因為追求高利率但天期太短而承受外幣轉換的成本；另外，外幣定存最大的不確定性便是匯率，投資人也需納入考量。