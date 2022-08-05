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進擊的將來！將來銀8月推10％刷卡回饋、活儲看3.1％

經濟日報／ 記者楊筱筠/台北即時報導
隨客戶數火速於上半年突破10萬戶，將來銀行近期躍升為「進擊的將來」，偕三大產業領頭羊打出「將來生態圈」。業者提供
隨客戶數火速於上半年突破10萬戶，將來銀行近期躍升為「進擊的將來」，偕三大產業領頭羊打出「將來生態圈」。業者提供

純網銀將來銀行今（5）宣布，8月推出指定通路最高回饋10％的刷卡優惠專案，針對青、壯年常去的速食、生活消費、美妝、手搖飲及早餐店等近百個知名品牌，如肯德基、必勝客、小北百貨、寶島眼鏡等近百個知名品牌，可享回饋最高10％優惠。

「將將卡」原本就已有每月1+4％、上限200N點（1N點=1元）的刷卡回饋，將來銀行8月豪氣再多加碼100N點的特定通路5%回饋，總計加碼點數衝上300N點，超過金額仍享有1％無上限N點神回饋。此舉引發網友一面倒的好評，將將卡也成為客戶生活中最常秀出的神卡，更有網友迫不及待地分享消費攻略，教大家如何輕易將此限時回饋賺好賺滿。

將來銀行8月最新活動，針對指定通路刷卡消費回饋再加碼5％回饋，總計回饋率達10％，不限名額且不需要事前登記。將來銀行也規劃今年在手機上開辦寵物險在內的各式投保業務，本次將來銀行開國內同業之先，一口氣將逾20家寵物商店納入回饋最高10%的行列內，替未來即將推出的寵物險「暖身」。

將來銀行指出，開業至今，20～40歲青、壯年族群佔逾全行存戶6成，反應在使用「將將卡」行為上，該族群累積簽帳金額占比也高達64%，引起極大的迴響，更有網友表示將來銀行本波優惠實在太有誠意，幫自己大幅節省了到市場上比價的時間。

將來銀行推出利率1.58％起的信貸專案，及存款利率最高3.1％的優利活儲。其中信貸方案持續挑戰市場最低價，甚至比升息後的房貸利率還低，堪稱國內最殺的信貸優惠，將來銀行指出，此專案已延長至8月底。

3.1%活儲優惠，因不限定適用資格、無需解任務，將來銀行所有存戶皆可享有，相較於升息後的同業活儲帳戶0.205％，利率優惠更逾15倍，同樣廣受網友歡迎。

將來銀行 寵物 刷卡

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