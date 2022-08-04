開發金董事長張家祝遭停職 楊文鈞5日起代理半年

金管會2日重罰開發金控（2883），處分董事長張家祝暫停行使職務半年，開發金今（4）日收到處分書，於晚間公告副董事長楊文鈞自明（5）日起代理董事長職務，至明年2月4日止。

金管會2日因開發金對其大股東溝通作業，有不符公司治理原則情事，重罰開發金，除了母子公司合計罰鍰2,840萬元之外，張家祝遭處分暫停行使職務半年，還有總經理龐德明（Steve Bertamini）與子公司多位高層董、總罰減薪數月不等，母子公司共計遭罰鍰2,840萬元。開發金今天收到處分書後，董事長停職於次日起生效，依開發金公司章程第20條，由副董事長楊文鈞代理董事長職務，代理職務期間由8月5日至明年2月4日。

楊文鈞曾任開發金總經理，後為國際私募基金KKR挖角出任大中華區總裁，但他跳槽KKR後仍繼續擔任開發金董事迄今，並從原本法人董事代表人，再轉為自然人董事，到了今年6月開發金董事改選，新一屆副董事長由原本的尚德沛（Lionel de Saint-Exupry）換成楊文鈞，尚德沛仍是開發金董事。不料楊文鈞當開發金副董才不到兩個月，碰上開發金遭金管會重罰，董事長被處分停職，而楊文鈞月前已辭KKR大中華總裁職務，現在代理董事長，時間上也算是剛好。