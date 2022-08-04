台海危機、股匯能安？匯銀：股匯市有兩雙「看不見的手」

台海緊張情勢再起。中國大陸今（4）日對台展開包圍式軍演，令國內股匯承壓，但大型國銀匯銀主管透露，市場有兩雙「看不見的手」，股市方面，國安基金力守「護國神山」台積電（2330）500元整數大關，匯市則由中央銀行護住新台幣匯率29字頭，顯示財政部、央行在中國軍演時期，不約而同用護盤方式來穩定軍心。

台股指數今日下跌74.82點，收在14,702.2點，其中，台積電股價盤中最低跌至495元，終場仍以500元作收；新台幣匯率今日盤中最低貶至30.02元，最後收在29.994元，貶值0.4分，但因市場交易清淡，總成交量萎縮至9.76億美元。

大型國銀外匯交易員指出，近期老大（央行）態度很明確，就是不讓新台幣匯率太快貶破30元整數大關。自8月1日以來已連續四天，新台幣匯率盤中都貶破30元整數大關，不過收盤前老大都不忘「神來一筆」、讓新台幣匯率以29.9字頭作收。

受到中國大陸展開軍演影響，外資今日賣超台股、台股指數也收黑，匯銀主管指出，外資賣股後也持續匯出資金，但因央行盤中頻頻進場調節，終場仍以29.994元作收，市場觀望氣氛濃厚、交投大舉降溫，總成交量還不到10億美元。

匯銀主管指出，近期央行以拖待變，致力守住新台幣匯率29字頭，展望後市，新台幣匯率偏弱格局不變，但在央行展現守匯意願下，29字頭「能多守一天是一天」，短期內中國大陸對台的制裁行動、外資動向及美國通膨數據等，將是影響新台幣匯率走向的重要變數。

央行統計顯示，美元指數上漲0.15%，主要亞幣升貶互見，其中，日圓由強轉弱、翻貶0.7%。

相較於新台幣匯率微幅貶值0.01%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元升值0.02%、星元上漲0.09%，人民幣則是貶值0.01%。