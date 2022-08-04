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壽險業淨值危機 中華信評：不代表信用結構惡化

經濟日報／ 記者齊瑞甄／即時報導

台灣壽險業因美債評價因素，導致今年上半年淨值驟跌，不過中華信評認為，淨值下跌不代表壽險業的信用結構惡化，中華信評點出兩大特定因素，才會導致信評機構開始關切壽險業的資本強度與信用結構是否惡化。

首先，若壽險業者在面臨重大且難以回復的投資損失的情況下，資本持續受到侵蝕，則中華信評對壽險業的評估結果將為偏負向的信用發展，打銷信用大幅貶落的固定收益證券可能是導致難以回復投資損失的最主要原因。

其次是台灣壽險業者的股票資產配置高於全球平均水準，因此未實現的股票投資損失也可能對中華信評的資本分析產生直接的負面影響。

截至2022年6月底止，台灣壽險業者的股東權益總額從 2021 年底時的新台幣 2.7 兆元降至新台幣 1.3 兆元。中華信評認為，因利率上升而下跌的債券價格是此次造成壽險業者淨值減損的主要原因。這段期間美國的利率仍持續走揚，而台灣壽險業者的投資組合中美元債券的曝險部位顯著較高。

中華信評目前認為，僅只是債券投資評價導致淨值下跌並不能代表壽險業的信用結構惡化。

壽險業 華信

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