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因應台海危機央行積極穩匯 新台幣守住2字頭

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
央行防守很積極，新台幣收盤仍守住2字頭。本報資料照片
央行防守很積極，新台幣收盤仍守住2字頭。本報資料照片

第四次台海危機引起市場恐慌，台北股匯市今再度雙挫，但整體股匯市波動不大，台股小跌收場，新台幣兌美元也在央行防守下，匯價守住2字頭，終場收29.994元、貶0.4分，未貶破30元大關。整體外匯市場成交金額呈現量縮，專家認為市場反映台海緊張情勢應暫告段落。

美國眾議院議長波洛西訪台，引起中國大陸強烈反制，禁止100多項台灣食品進口、陸續相關進出口禁令，更今日起連3天在台灣周邊的6個區域展開軍事演習，成為數十年來兩岸之間最大規模的軍事行動，也牽動金融市場敏感神經。

解放軍在台灣周邊進行系列軍演，台股今早盤開低，近午時一度大跌超過200點，隨後指數反轉向上，終場收在14702.2點，下跌74.82點，成交量1954.8億元；三大法人賣超48.65億元。新台幣匯率也持穩，雖然開盤仍貶破30元大關，最低觸及30.020元，但盤中央行穩穩防守下，終場仍守住2字頭價位。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠分析，新台幣每貶值5角是一個重要關卡，近期貶破3字頭，但央行進場干預穩匯，並未讓台海緊張導致新台幣出現殺盤恐慌，目前來看「守得很漂亮」，也沒有造成實質恐慌，匯市成交量也沒有明顯放大。

他認為，匯市的政治敏感性特別強，「沒辦法騙人」，匯市不是散戶市場，而是全然的法人市場，這次新台幣沒有出現大波動，很明顯代表市場對台海危機的反應不如想像中大，就匯市表現來看，顯示兩岸出現軍事衝突機會不大，不容易看到擦槍走火。

匯銀人士指出，今日外資還是偏匯出，「但老大（央行）還是守得很緊」，央行仍將持續嚴守住30元下方，收盤不會輕易貶破30元大關，而出口商也會等匯價貶至30元上面才願意拋匯，加上進口商買匯也收手，今日整體匯市已轉趨觀望氣氛、交投清淡，兩大外匯經紀公司成交量僅13億美元左右。

匯銀人士說，昨日起外資匯出已有明顯收斂，央行防守力道趨緩，出口商也偏惜售，整體成交量縮小不少；後續要看大陸軍演發展，預計應不會升級為軍事衝突、不確定性會逐漸淡化，這波股匯市反應就會告段落，後續回歸基本面，預計到8月底前全球匯市變動不大，新台幣預計在30元上下狹幅盤整。

不過，匯銀人士認為，整體來看，新台幣長線很難有走升的理由，台灣基本面高檔也過了，加上其他國家都在升息，我國又是出口導向，預計未來出口一定會衰退，加上台海衝突升溫帶來影響，恐會影響我國在大陸設廠公司的業績，短期內外資不太可能回頭，還是會以匯出為主。

新台幣 央行 台海

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