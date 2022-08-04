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日盛金大股東CTL未於期限內處分持股 金管會再罰1200萬

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
日盛金大股東建群投資CTL未於期限內處分持股，再度遭金管會重罰1200萬元。記者戴瑞瑤／攝影。
日盛金大股東建群投資CTL未於期限內處分持股，再度遭金管會重罰1200萬元。記者戴瑞瑤／攝影。

日盛金大股東建群投資CTL（香港商Capital Target Limited）因無法說明最終受益人，金管會去年5月底重罰2500萬，並要求CTL必須限期處分持股到5%以下，但CTL到5月底持股還有9.23％，金管會因此再開罰1200萬元，並要求CTL必須在年底前處分到5%以下。

原本持股日盛金24.09％的大股東建群投資CTL，日前金管會金檢時發現日盛金大股東CTL實質受益人有疑義，加上外界也質疑CTL背後是陸資，因此從2020年9月開始要求CTL說明，金管會也在10月見聲稱是最終受益人的陳銘達，但CTL申報的3名最終受益人除陳銘達外，另外二位外籍人士未能交待清楚。

金管會去年5月底重罰CTL達2500萬元，是金管會推動「股東持股透明行動方案」上路後首宗遭重罰的大股東，金管會也要求CTL限期1年內出售股票到5％以下無投票權。

銀行局表示，4月、5月二度發函CTL提醒應盡快處分持股，但到今年5月底CTL仍持有日盛金控股權9.23%，沒有在所定的期限內完成持股處分，因此再開罰1200萬元，並要求年底前要完成處分持股到5%以下。

至於若到年底仍未處分到5%以下？銀行局表示，若年底還未達到，還是會依規定再次處分，CTL也回覆銀行局，表示已在積極處理，但一下無法處理這麼多股份。

金管會 日盛金

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