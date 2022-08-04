Fortune全球500大企業 富邦金五度蟬聯

《財星(Fortune)》雜誌本周公布2022年全球500大企業排行榜(Fortune Global 500)，富邦金控（2881）連續五年入榜，更是台灣唯一五度入榜之金控公司，顯見富邦金控長期投入公司治理、企業社會責任、金融創新及永續經營的斐然表現，已然穩居世界級標竿企業。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控為台灣首屈一指的金控集團，經營績效耀眼，多年來位居市場領導地位，五度入榜《財星雜誌》全球500大企業，是對富邦金控的重要肯定。

在疫情衝擊之下，富邦金控仍維持穩健的經營水準，2021年全年度稅後純益首次突破千億元大關，連續13年穩居台灣金控業每股純益獲利王，更連續三年蟬聯《品牌金融(Brand Finance)》全球500大最有價值品牌，並榮獲《機構投資者(Institutional Investor) 》2022年度全亞洲區類別最佳管理團隊「最受尊榮企業」(Most Honored Company) 及「最佳執行長」等殊榮，為唯一入榜全亞洲區類別的台灣金融業者。

蔡明興表示，2021年是富邦60周年，富邦金控擘劃「低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略，提出「Run For Green奔向綠色」ESG倡議計畫，在金融面，全力推動綠色金融，打造永續金融領導品牌；非金融面，引領運動產業綠色轉型，運用品牌影響力，提升各方利害關係人永續意識，並親身投入ESG行動，期許富邦可以扮演永續領航者，引領台灣奔向淨零。

在追求經營績效的同時，富邦金控亦持續以世界級的永續標準自我要求，已連續五年入選道瓊永續指數(DJSI)世界指數成分股、連續六年入選道瓊永續新興市場指數成分股；連續六年入選MSCI永續指數成分股；連續兩年獲CDP氣候變遷、供應鏈議合評比雙項A級榮譽；Sustainalytics評比位居全球保險業第一名。

今年富邦金控發布全台灣第一本、也是唯一一本全面對應世界經濟論壇(World Economic Forum) 「利害關係人資本主義與永續性衡量指標Stakeholder Capitalism Metrics(SCM)」永續性指標的永續報告書，與70家國際級知名企業比肩，展現富邦力行永續經營、積極與世界接軌，不斷追求卓越的精神。