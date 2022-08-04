尹崇堯、黃男州號召捐血 一周內募到5,717袋熱血

南山人壽今(4)日表示，其攜手玉山銀行發揮公益力量，共同舉辦「快樂捐血、讓愛相隨」公益活動，為受疫情影響長時間處於低水位的血庫注入熱血。

雙方於今年7月25日至30日在台北、新北、新竹、宜蘭等全台十縣市舉辦32場捐血活動，邀請內外勤同仁、客戶及熱心民眾挽起袖子一同響應，本次活動共3,887位捐血者參與，合計募得5,717袋熱血，緩解血庫缺血壓力，用行動讓生命延續。

此次聯合捐血活動獲民眾及雙方同仁熱情響應。南山人壽董事長尹崇堯表示，南山各地區服務據點每年亦定期舉辦捐血活動，繼2018年與玉山合作舉辦捐血活動後，很榮幸今年能和玉山再次攜手合作，透過整合雙方的資源與影響力，發揮更大公益力量。

南山人壽內外勤同仁捲起衣袖，更匯聚全台愛心，邀請客戶、親友及社區民眾一起響應愛心捐血，在短短一周內就募集到這麼多熱血，在緊急時刻能夠幫助更多的生命。

南山人壽與玉山不僅在業務上長期合作，更是攜手推動永續的好夥伴，包括長期挹注南山慈善基金醫療關懷計畫弱勢醫療補助基金，今年也一起協助台南巿經濟弱勢長者投保微型保險。期待未來擴大更多的合作可能，以永續共好的精神，一同創造更美好的台灣。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山連續23年在寒暑假缺血之際舉辦捐血活動，今年持續受疫情影響，血庫存量仍是不足，玉山銀行聯手南山人壽擴大舉辦愛心捐血活動，在全台灣舉辦32場捐血活動，透過簡訊、粉絲團及官網發送訊息並提供便利商店禮物卡200元回饋，玉山員工亦自願投入志工服務並挽袖捐血，發揮企業影響力號召顧客及民眾共襄盛舉，讓愛心熱血幫助更多需要的人。

南山人壽以「用心付出，行動守護」(H.E.A.R.T.)五大永續策略主軸，致力發揮公益影響力，推動關懷行動。透過整合全台服務據點及南山人壽慈善基金會長期投入社會參與公益活動，聚焦普惠金融、社區醫療、在地關懷等三大面向。

南山人壽除了每年號召內外勤同仁與客戶捲袖捐血，更從保險核心本業出發，致力將微型保險推廣至偏鄉及離島，為弱勢族群提供保險服務，是台灣唯一提供離島弱勢鄉親微型保險服務的金融業者。迄今累計捐贈保費已逾新台幣5,600萬元、協助超過23萬人次弱勢民眾享有基本保障，為社會帶來穩定的力量。

南山人壽也攜手全台各縣市合作醫院推動南山慈善基金醫療關懷計畫，提供弱勢病患醫療救助基金及推展社區醫療照護服務，迄今累計捐款金額已超過4.9億元，幫助逾3.9萬名經濟弱勢的病患安心就醫，同時協助改善社區醫療照護資源。

台灣遭遇重大災難時，南山人壽號召內外勤在地義工啟動關懷行動，對象不限保戶，更擴及所有受災民眾，給予最直接的支持與協助。

南山人壽深耕台灣近一甲子，以保險業核心職能及資源，擴大社會影響力，期盼與各利害關係人攜手共創永續正向之未來。