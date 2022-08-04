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台灣人壽推60天低利保單借款 年息1.98%

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導

短期籌資不求人，台灣人壽今(4)日表示，即日起至9月30日，推出龍貸你保單借款專案，保戶獨享1.98%的低利優惠，免擔保、免手續費、簡便、快速、隨借隨還五大特色。

龍貸你保單借款專案同步開放24小時線上申請，上午申貸下午撥款，提供保戶疫情下零接觸、e指搞定的籌資管道，減緩資金需求壓力。

新型冠狀病毒(COVID-19)疫情趨緩，今年暑期國內外旅遊逐漸熱絡，但受通膨影響，旅費、團費陸續調漲，加上9月開學季即將來臨，註冊費、補習費等教育相關支出接踵而至，在在都增加了短期資金需求。

台灣人壽建議保戶善用龍貸你保單借款，可享60天1.98%固定優惠利率，利息遠較一般信用貸款為低，可以節省不少利息支出，緩解資金周轉壓力。

保戶可透過台灣人壽官網，及台灣人壽App，進入「保戶天地」點選「保單借款」，系統可自動檢核「要/被保人為同一人」且「符合專案」的保單，自動列舉並計算可借款額度，上午申辦，下午即快速撥款入帳、不須徵信、免擔保人、免手續費，24小時均可申請，隨借隨還，是真正不求人的籌資途徑。

台灣人壽的龍貸你保單借款，申貸管道多元，保戶亦可至全台分公司臨櫃、郵寄或傳真管道辦理，另外在全國包含7-ELEVEN等地點逾6,900台的中國信託商業銀行提款機，提供全年無休之ATM保單借款服務。

保戶只要事先辦妥ATM保單借款約定，即可在需要現金應急時，隨時至中信銀行ATM進行保單借款，現金周轉快速簡便。

為維護保戶權益，台灣人壽提醒，保單借款乃依保單所累積的保單價值準備金，作為借款額度的依據，當未償還之借款本息超過保單價值準備金時，保險契約效力即會停止。

另外，保單借款超過60天1.98%固定優惠利率期限，借款利率將回復原訂保單借款利率。保戶進行保單借款前，一定要詳細閱讀保單借款約定書。

龍貸你保單借款受理申請至9月30日，請洽詢客服專線0800-099-850。

保單 台灣人壽

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