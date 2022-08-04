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台新孕育19位總統教育獎得主 空手道小將致謝吳東亮

經濟日報／ 記者紀佳妘／即時報導
台新金控董事長吳東亮（右二）與夫人彭雪芬（左二）設宴為兩位獲得今年總統教育獎的南投空手道隊學生祝賀，左一為高中組田奕聖，右一為國中組張佑銘。台新金控／提供
台新金控董事長吳東亮（右二）與夫人彭雪芬（左二）設宴為兩位獲得今年總統教育獎的南投空手道隊學生祝賀，左一為高中組田奕聖，右一為國中組張佑銘。台新金控／提供

蔡英文總統明（5）日於總統府接見今年總統教育獎得主，其中二位來自台新金控（2887）長期支持的南投空手道隊，歷年累計已有多達19位隊員獲總統教育獎殊榮。台新金控董事長吳東亮特別在今（4）日設宴為今年二位得獎學生田奕聖及張佑銘祝賀，長期協助南投空手道隊發展的前縣議員許阿甘、教練黃泰吉、廖德蘭等均受邀出席，空手道小將們也把握機會親自感謝董事長吳東亮多年來的支持及鼓勵。

吳東亮肯定，南投空手道隊累計已培育出19位總統教育獎得主，表現卓越。台新表示，總統教育獎高中組得主田奕聖，為來自花蓮壽豐鄉的阿美族人，父母多年前便離家，自幼便由嬸婆扶養，雖身處困頓卻從未自我放棄，為不辜負嬸婆養育之恩，要求自己更專注於空手道訓練；撐過辛苦訓練，從2018年至今一路累積奪下四金、四銀、六銅佳績，實屬不易。

總統教育獎國中組得主張佑銘從小便由祖母扶養，未料祖母於2020年底中風倒下，但他並沒有因此放棄，反而更加投入空手道訓練，不讓祖母操心，從2020年開始累計共取得一金、一銀、二銅佳績。

台新金控2005年開始支持南投空手道隊，多年來在教練黃泰吉與廖德蘭夫婦帶領下，除培育出19位總統教育獎得主，在國內、外重要賽事更是戰績輝煌，累計已獲得超過1,700面獎牌。為回饋台新金的長期支持，南投空手道隊也擔任台新公益慈善基金會天使團，2017年起利用學生放假時間，由教練黃泰吉親自帶領學生訪視基金會輔導的社褔團體，善盡己力回饋社會。

黃泰吉表示，南投空手道隊學生接受幫助後，進而也投入社會公益，這是他們能在眾多優秀受推薦學生中獲得青睞的重要原因，特別感謝吳東亮董事長對南投空手道隊及社會付出的大愛，使善循環得以綿延不斷。

台新長期重視體育發展，自2005年贊助空手道、2011年贊助女子高爾夫選手至今，2017年亦支持在台北舉辦的夏季世界大學運動會，並將贊助領域延伸至籃球與棒球項目，2018年起連續冠名贊助台灣最大型的女子路跑及青少年籃球賽事，2020年首度投入職業籃球隊，冠名贊助「福爾摩沙台新夢想家」。台新承襲推動公益善循環的體育推廣策略，將持續結合體育與公益，做到高度推廣、深度關懷。

台新金控 總統教育獎 吳東亮

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