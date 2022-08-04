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上半年股債齊跌 永豐金證：複委託新開戶逆勢成長12％

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
永豐金證券表示，上半年全市場複委託新開戶逆勢成長12%。永豐金證券／提供
永豐金證券表示，上半年全市場複委託新開戶逆勢成長12%。永豐金證券／提供

上半年股債齊跌，複委託投資動向出現明顯變化。永豐金證券指出，根據券商公會統計，全市場複委託交易量年減18％，但固定收益類在第一季縮減後，第二季交易量即翻轉逆勢成長，年增幅達19％，反應出殖利率創高後吸引買盤進場，動盪行情下債券類產品成為投資選擇；此外，上半年複委託新開戶數超過42萬戶，年增達12％，市場回跌加上交易門檻降低，吸引不少投資人開戶準備佈局。

永豐金證券分析，今年以來全球股市表現震盪，美股一度進入熊市，現階段無論是指數或個股，投資價值逐漸浮現，投資時間拉長有機會提高潛在報酬及勝率，建議投資人可擇機開始分散分批買入，亦可透過存股策略佈局美股，持續累積股數。

根據券商公會的統計，今年上半年複委託整體交易金額打新台幣1.91兆元，年減18％，其中，股票交易量萎縮幅度較大，美股減19％、港股減幅達33％；固定收益市場由於殖利率在第二季來到近年高檔，吸引買盤踴躍進駐，成交量先跌後彈升，第一季年衰退25%，第二季年增大增19％。整體而言，美股交易量占比還是維持在75%左右為大宗，固定收益產品佔比由去年同期的9.5％上升至10.7％。

永豐金證券表示，數位服務及存股平台推動，大幅降低複委託投資門檻，成為投資人台股外的另一個投資管道，上半年全市場新增開戶數42.2萬戶，較去年同期增加4.5萬戶，其中第一季超過24.7萬戶，比去年同期大幅增加4.8萬戶，第二季17.6萬戶，與去年同期差不多。

其中，新增開戶以一般投資人增加最多，高資產客戶及專業投資人的新增開戶也見成長，顯示海外投資受到認同，市場滲透率持續上升，透過不同的商品及交易策略，分散風險也創造更好的報酬機會。

永豐金證券策略分析師陳泓睿指出，全球通膨維持高點，多數央行採取升息壓抑物價，市場對經濟降溫的疑慮增加，美股一度進入熊市氣氛保守；美銀美林經理人報告也顯示，目前經理人現金部位比重已超過新冠疫情及金融海嘯，若市場回穩，這些資金將是未來的買盤，現階段無論是指數或個股，投資價值逐漸浮現，隨著持有時間的拉長，有機會提高潛在報酬率及勝率，建議投資人可開始分批布局，亦可透過複委託運用存股策略進行美股佈局，持續累積單位數。

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