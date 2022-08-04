快訊

柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

炎夏海邊玩水消暑 投保海域險掌握兩訣竅

經濟日報／ 記者紀佳妘／台北即時報導

炎熱的夏季到來，不少民眾消暑行程選擇前往海邊衝浪、浮潛，不過波瀾壯闊的大海也潛藏了許多危險，泰安產險今（4）日建議，在從事海上活動前，民眾可妥善利用「海域綜合保險」，以降低遊玩的風險。

泰安產險整理兩大投保要訣供民眾參考，首先是旅遊平安險不包含海域特定事故風險，由於旅遊平安保險主要是保障旅途中，因意外事故所導致的人身損害，但在海灘遊玩可能發生如中暑、熱暈厥、衝浪觸礁、游泳失溫、潛水夫病等特定事故的風險，這些風險在旅遊平安險中是沒有涵蓋的。

第二為專為海域活動設計的專屬保險，泰安產險指出，「海域綜合保險」包含從事海域相關活動例如衝浪、浮潛、泛舟、香蕉船等發生意外或上述特定事故。以泰安產險網路投保海域活動第2類-套餐B為例，保障包含200萬元的失能或身故保險、20萬元的實支實付醫療保險及50萬元的緊急救援費用，如失蹤搜尋、救護、遺體移送所衍生的費用，每日只需167元，即提供水上遊憩適足的保障。

泰安產險提醒，民眾在安排戲水活動時，除了要衡量自身健康狀態外，也應慎選安全水域，並隨時掌握天氣與海象資訊，做足安全防範，才能盡情享受水上樂趣。

保險 產險 衝浪

延伸閱讀

2022夏日人氣戶外體驗Top 20出爐 玩水項目占九成

身分證拿出來！「出生有7或8」爽玩水陸樂園只要165元快衝

中埔消防分隊演練太逼真 老婦急喊少年吔別下溪裡玩水

鹿取了！「四不像」飛過大學柵欄玩水 矯健身手曝光網笑：肯定老司機

相關新聞

台海危機、股匯能安？匯銀：股匯市有兩雙「看不見的手」

台海緊張情勢再起。中國大陸今（4）日對台展開包圍式軍演，令國內股匯承壓，但大型國銀匯銀主管透露，市場有兩雙「看不見的手」...

大廝殺！搶「億」級富豪生意 2行庫踢走民營銀居前三

搶攻「億」級富豪客生意，公民營銀行大廝殺。據金管會6月底統計，7家銀行承做高資產客戶數已達2619人、管理資產規模達33...

因應台海危機央行積極穩匯 新台幣守住2字頭

第四次台海危機引起市場恐慌，台北股匯市今再度雙挫，但整體股匯市波動不大，台股小跌收場，新台幣兌美元也在央行防守下，匯價守...

日盛金大股東CTL未於期限內處分持股 金管會再罰1200萬

日盛金大股東建群投資CTL（香港商Capital Target Limited）因無法說明最終受益人，金管會去年5月底重...

日盛金大股東CTL持股沒賣完 金管會重罰1200萬元

金管會今（4）日對日盛金（5820）大股東CTL祭出重懲，主要是日盛金大股東CTL未依金管會規定，於期限內將對日盛金持股降低至5%...

潤泰全投資過度傾斜！衍生淨值重挫危機 南山風暴揭控股公司「以小吃大」風險

根據《財訊》報導，潤泰雙雄的淨值重挫風暴，至今仍在市場上餘波蕩漾，投資人對於大幅度仰賴投資表現的控股公司，未來更應謹慎為宜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。