炎夏海邊玩水消暑 投保海域險掌握兩訣竅

炎熱的夏季到來，不少民眾消暑行程選擇前往海邊衝浪、浮潛，不過波瀾壯闊的大海也潛藏了許多危險，泰安產險今（4）日建議，在從事海上活動前，民眾可妥善利用「海域綜合保險」，以降低遊玩的風險。

泰安產險整理兩大投保要訣供民眾參考，首先是旅遊平安險不包含海域特定事故風險，由於旅遊平安保險主要是保障旅途中，因意外事故所導致的人身損害，但在海灘遊玩可能發生如中暑、熱暈厥、衝浪觸礁、游泳失溫、潛水夫病等特定事故的風險，這些風險在旅遊平安險中是沒有涵蓋的。

第二為專為海域活動設計的專屬保險，泰安產險指出，「海域綜合保險」包含從事海域相關活動例如衝浪、浮潛、泛舟、香蕉船等發生意外或上述特定事故。以泰安產險網路投保海域活動第2類-套餐B為例，保障包含200萬元的失能或身故保險、20萬元的實支實付醫療保險及50萬元的緊急救援費用，如失蹤搜尋、救護、遺體移送所衍生的費用，每日只需167元，即提供水上遊憩適足的保障。

泰安產險提醒，民眾在安排戲水活動時，除了要衡量自身健康狀態外，也應慎選安全水域，並隨時掌握天氣與海象資訊，做足安全防範，才能盡情享受水上樂趣。