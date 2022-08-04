財報利多出盡？當沖客撤守這檔飆股 盤中跌逾3%

汽車售後零組件廠耿鼎（1524）在7/29帶量衝上漲停板後，股價於三天後一度攻上27.6元，創了22年來新高價。股價強勢吸引當沖客進場，8/2耿鼎爆出超過26萬張的大量，其中當沖占比就高達85%，當沖張數就超過22萬張。

近期台股表現疲弱，少數強勢股容易吸引當沖客進場。耿鼎於7/29收漲停，隔天突破前高一口氣衝上漲停板25.9元，當沖客也在此時進場。8/1當沖占比就從7/29的54%一口氣衝上7成，8/2爆大量時當沖比更衝上85%。

不過在爆出26萬張大量後，隔天雖一度創高至27.6元，隨後即下殺，8/3收25.5元，跌幅逾5%。今（4）日股價再度下挫，盤中下跌逾3%。

耿鼎以生產汽車板金如引擎蓋、葉子板、車門等、汽車板金模具、汽車零組件為主，3日公布自結第二季財報與去年同期相比轉虧為盈，去年第二季每股稅後純益-0.03元，今年第二季每股純益達0.69元。

累計上半年合併營收12.31億元、年增34.09％，稅後純益1.72億元、年增929.78％，EPS已賺進1.04元。