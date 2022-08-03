開發金暨子公司全面實施員工持股信託 相對提撥100%

開發金控（2883）今（3）日宣布，推出員工福利信託持股計畫，自本（8）月起開放符合資格的員工申請參與員工信託持股計畫，所有子公司正職員工一體適用均可申請，參與的員工每月可自行決定提撥金額，同時公司將100%相對提撥，且參與計畫的員工不分職等，都享有同樣的獎勵金額與相對提撥比例。

開發金表示，這項員工福利信託持股計畫，參與員工可視個人財務規劃，決定自提金額多寡，兼具彈性與靈活度。開發金推出員工信託持股，是以實際行動鼓勵員工參與公司經營績效成果，並促進同仁財務健康，並期邁向成為「首選雇主」（Become Employer of Choice）的願景。

開發金控今年也完成EAP員工協助方案（Employee Assistance Program）的優化及升級，透過與外部專業諮商機構合作，提供全體員工心理諮商與法律諮詢服務，協助員工排解情緒壓力，或職涯及生活挑戰。在「身體健康」層面，開發金控定期提供員工健檢福利，並透過內部活動鼓勵員工養成健康生活習慣，今年上半年推出CDF Walker員工健走挑戰，成功號召超過1,700位員工組隊參加，不僅提升員工健康，更促進團隊凝聚力。

開發金表示，透過多元計畫及措施，開發金積極落實「首選雇主」策略，並以「心理健康」、「身體健康」及「財務健康」為三大關懷主軸，提升員工福祉並打造照護方案。為協助員工長期生活安定與財務健康，推出員工福利信託持股計畫，金控及子公司正職員工均可參與並自行決定金額，公司100%相對提撥。

除持續完善員工福祉，打造幸福職場，開發金也鼓勵員工回饋社會，每年提供四天志工假，以期達到員工、企業與社會的共好三贏。為進一步了解員工心聲與需求，開發金每年實施員工認同度調查，近年來員工認同度持續成長，未來開發金將持續打造多元員工福祉及激勵措施，協助達成工作生活與平衡。