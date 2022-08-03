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金融小白有福了！民眾信評資料轉P2P 2家業者申請

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導

金管會今（3）日宣布，聯徵中心3月底推出「金融科技業者應用聯徵中心資料作業」服務至今，已有2家P2P（網路借貸搓合）業者正式遞件，目前已由聯徵中心做輔導審核中；據了解，後續還有至少6家P2P業者也有意遞件申請。

「金融科技業者應用聯徵中心資料作業」服務，是指聯徵中心與P2P業者「搭橋」，讓P2P業者導引客戶跟聯徵申請信用評分資料後，聯徵會以加解密方式提供當事人下載信評資料，再由當事人轉交到P2P業者手上。

此舉對P2P（網路借貸搓合）業者來說，透過民眾信用評分資料，借貸時有更多參數參考，有利金融小白族，有助金融科技環境發展；對銀行而言，透過P2P借貸資料互惠共享，可防止客戶信用無限擴張。

民眾的「個人信用評分資料」（簡稱J10）是聯徵中心使用銀行授信、信用卡資料分析變數後，再開發完成的加值資料，如銀行做貸款要核貸，都可參考該份信用評分資料。

金管會表示，聯徵中心是配合「金融科技發展路徑圖」的金融市場跨機構間資料共享政策推出此服務。

過去客戶要透過P2P平台借貸，客戶得自行在聯徵下載信用資料（PDF檔），再把資料提供給P2P，但時間長、資料也容易遭竄改。

今年3月新服務上路後，聯徵中心對合規的P2P業者提供加解密服務，確保當事人轉交給P2P信評資料的安全性，讓當事人轉交無斷點也無法竄改，更可獲得民眾信賴。

金管會官員說，聯徵中心正對2家P2P業者做輔導審查，審查通過後，金融科技業者可使用新服務，聯徵將透過雙方合約方式，建立對P2P業者的事前輔導審查、事後查核等管理機制，確保P2P業者符合個資保護、資安等風控能力。

因加入此機制的P2P業者全須由聯徵中心審核並簽約，聯徵合約內設有違規處理機制，對P2P業者有退場和處置措施，最輕缺失處違約金2~50萬元、一般違規則處停止5~10天代理該項業務，情節重大者，如P2P業者個資外洩時，聯徵可終止P2P業者參與資格。

P2P 金融科技 金管會

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