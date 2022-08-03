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兆豐銀行總座蔡永義預定下周退休 可能暫由蕭玉美代理

經濟日報／ 記者夏淑賢／即時報導
兆豐銀行總經理蔡永義。報系資料照
兆豐銀行總經理蔡永義。報系資料照

據透露，兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行總經理蔡永義即將於下周退休，遺缺可能暫由副總經理蕭玉美代理。據了解，蔡永義已經延退數次，原本去年兆豐銀董監換屆，他即有意退休，但之後在繼任人選難覓之下，為高層挽留續任，在延任將近一年後，蔡永義決定退休。

據了解，兆豐銀內部已在規劃下周二（10日）為蔡永義舉行歡送會以及晚餐聚會，一方面對蔡永義在兆豐銀總經理任上的貢獻表達感謝，另方面也順便幫蔡永義提早一天慶生，兆豐銀董事會則是將在下周五召開。另外，財政部也已經收到蔡永義申請退休，並予以同意。

蔡永義過去歷任兆豐銀巴拿馬、香港、蘇州等分行經理人，任上均創造亮麗績效，對企金與國際業務相當純熟，自2018年走馬上任兆豐銀行總經理迄今滿四年多，之後屆齡幾度延退。至於接任者由同樣督導國際業務與企金資歷的蕭玉美代理後直接真除，呼聲頗高，另也傳兆豐金總經理胡光華也不排除可能兼任兆豐銀行總經理。

兆豐銀行 退休 兆豐金控

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