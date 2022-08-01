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新台幣睽違2年見3字頭 匯銀人士：地緣風險影響不大

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
新台幣再現3字頭。本報系資料照
新台幣再現3字頭。本報系資料照

國內股匯雙挫，受外資股利匯出影響，新台幣美元匯率早盤最低一度貶至30.008元、重返30元大關，為逾2年來首見；尾盤在央行出手阻貶下，終場以貶值4.2分、29.98元作收，穩住2字頭價位，台北外匯經紀公司成交量為13.34億美元。

台股今開盤後開低走低，且一度重挫百點，但隨後反彈拉升，盤中於下跌50至60點附近震盪，終場收在1萬4981點、小幅下跌18點，成交量縮至1788億元；三大法人賣超41.98億元。

新台幣早盤一度貶破30元關卡，最低來到30.008元，直接讓新台幣睽違2年多來，再現3字頭價位，創下前年4月28日收盤30.036元以來低點。目前市場聚焦美國眾議院議長波洛西亞洲行啟程，由於中國大陸連日恫嚇，引發台海地緣緊張，市場憂心外資資金是否加速外逃避險。

匯銀人士分析，今天主要是外資和央行兩大力量拉扯，但外資今日匯出力道頗強，且匯出金額比上周高出不少，主要是領到股利後匯出，而央行在30元價位上方守很得緊，加上出口商也有持續進場拋匯，多少抵銷新台幣貶勢，導致下午新台幣價位有穩住，終場也有守住2字頭價位。

至於外資匯出是否反映台海緊張局勢，匯銀人士認為，地緣緊張局勢多少有影響，但目前來看地緣影響不大，畢竟股市沒有跌很多，此時間點本來就是股利多，領到股利匯出為主；且波洛西還未確定是否訪台，假如真的因為地緣政治因素導致資金大舉外逃，匯出金額就不會是今天的規模，但研判真正開戰機率也不大，匯市不用太過擔心。

匯銀人士認為，這周外資還未陸續領到股利，外資匯出潮還沒結束，本周新台幣預計還是會呈現偏貶格局，持續往30.100元方向測試，但央行在30元上方守勢很緊，短期貶至30.100元難度很高。

另有大型銀行外匯分析師說，目前台幣走勢跟亞幣很不一樣，其他亞幣近期貶不多，例如日幣之前已超貶，近期都有轉強跡象，人民幣也沒有貶太多，「感覺上台幣正在走自己的路」，主因過去台幣獨強太久，現在難免會有獨弱情況，但整體應還在央行的調控範圍內。

該分析師說，本周除外資領到股利持續匯出，也要關注地緣緊張局勢是否升溫，以及美國就業數據表現，當前美國消費動能還存在，主要就是靠亮眼就業數據在支撐，若本周就業數據出現變數，也可能使美元進一步走弱，屆時新台幣貶壓就會稍稍減輕。

新台幣 外匯 美元匯率

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