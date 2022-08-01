周渝民夫婦遭詐保費3,447萬 公勝保經五大聲明澄清

針對鏡傳媒與國內各大媒體報導刊載「知名藝人周渝民、喻虹淵遭馮瑤華詐騙保險費3,447萬元」一事，公勝保經今（1）日發出聲明，鄭重否認馮瑤華女士為該公司所屬保險業務員；且全案純屬周、喻二人以現金託付馮瑤華，代其向保險公司繳交續期保險費，進而遭受侵占之事。

公勝保經今日指出，針對鏡傳媒與國內各大媒體報導刊載「知名藝人周渝民、喻虹淵遭馮瑤華詐騙保險費3,447萬元」一事，本公司鄭重否認馮瑤華女士為本公司所屬保險業務員。 公勝保經聲明如下：

二、再者，媒體新聞內文所指之馮瑤華女士，始終未曾任職本公司擔任保險業務員；鏡傳媒與其他媒體亦未曾就此事向本公司查證，即逕行刊登，殊屬憾事。

三、經本公司查知，相關保單之投保過程，係由馮瑤華女士向周、喻二人推介保險商品，並出示明載本公司蘇姓業務人員之投保建議書，此後保險公司製發保單也明示保險業務員為蘇姓業務人員，並由周、喻二人簽收確認。

四、綜上所述，顯見本事件核心所繫，在於周、喻二人若堅持原本以自動轉帳扣繳保險費（保單之首期保險費即以自動轉帳方式繳交），本無出事可能；但卻輕信馮瑤華女士「以現金繳納保險費將可獲得較高折扣」之說詞，而將第二年度後之續期保險費託付馮瑤華繳交，導致保險費遭受馮瑤華女士侵吞。且由本公司迄今未曾接受檢調機關傳訊或函查等情可證，本公司於馮瑤華侵占周、喻二人保險費一事，誠屬無辜之第三人。

五、最後，本公司就周、喻二人遭受馮瑤華女士侵占鉅額保險費一事，深表遺憾。並呼籲投保大眾，關於自身保險費之繳交，盡量採取自動轉帳或自行匯款等常規方式辦理，以免徒生憾事！