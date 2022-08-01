國泰世華CUBE卡突破240萬張 催生三位億元刷手

國泰世華銀行今(1)日表示，國泰世華CUBE卡上市至今迅速圈粉，累積卡數已超過240萬張，成為國泰世華銀行史上卡數成長最快的信用卡。

近半年來，CUBE卡刷卡額占國泰世華全行總刷卡額約三成，不僅是國泰世華蟬聯國銀刷卡王的重要功臣，截至目前為止，更已創造三位億元刷手、逾200位千萬刷手；累計刷卡破百萬元的卡友，總共超過4,000位。

CUBE卡上市僅一年，卡友消費卻相當實力驚人，根據國泰世華銀行消費數據統計，百萬刷手們最常去百貨、家具家飾、餐飲消費，最愛切換「樂饗購」權益賺回饋，養成高頻率、高黏著的刷卡消費習慣。

當卡友想要出門旅行時，在訂房、租車當下，就會切換「趣旅行」，小樹點(信用卡)除了可以立即折抵消費金額，還可以兌換各種商品，甚至能兌換亞洲萬里通里數，使用方式相當多元。

不少精打細算的信用卡達人申辦CUBE卡後，立即活用國泰世華網銀App的切換權益方案，不論線上、線下各式購物、旅遊住宿等，各種消費都刷CUBE卡。

國泰世華銀行消費數據分析也發現，近六個月國泰世華刷卡總金額約有30%來自CUBE卡，有刷卡的卡友，平均每月消費超過1萬1,000元。這種一卡搞定全部消費的回饋模式，讓多數卡友習慣出門只帶一張CUBE卡，吃喝玩樂各種回饋通通賺。

為歡慶CUBE卡上市滿周年，同時感謝百萬卡友支持，國泰世華將於8月舉辦一系列CUBE周年慶優惠活動，第一波高潮在CUBE卡滿周歲(8月5日)當天，大方推出一般消費全部加碼7%回饋。

即日起至今年8月5日，到國泰世華網銀App的CUBE回饋加碼專區，搶先領取歡慶CUBE周年優惠券(限量50萬份)，8月5日的每筆一般消費刷CUBE卡就享7％小樹點(信用卡)加碼回饋（不含代收、繳費及加值，一般消費定義詳見活動官網，單日7%加碼回饋，總回饋上限1,000點=NT$1,000）。

若搭配三大權益方案，樂饗購、玩數位、趣旅行，指定通路的3%回饋，當天消費最高可享10%回饋，等同消費立刻打九折。

8月5日之後連續三周，CUBE卡還有第二波的「三大權益周周加碼 最高15%活動」，樂饗購、玩數位、趣旅行三大權益方案，將輪番提供指定通路最高15％的有感回饋。

卡友可於當周至國泰世華網銀App領取指定優惠券，並切換至對應權益。部分通路更提供「點數放大」消費折抵，指定期間消費，十點小樹點(信用卡)可折抵20元，等同點數價值翻倍，最高可折抵30%，比現金回饋更划算。

國泰優惠App也加入CUBE周年優惠活動系列，祭出第三波好康，除了新戶於指定連結下載國泰優惠App並完成兌換，可獲得85點小樹點(生活)回饋外，8月5日起至9月30日，於國泰優惠App的國泰優惠加碼同慶專區，可以相當於原價85折的小樹點兌換精選商品，包括星巴克拿鐵、7-ELEVEN美式咖啡等十大熱門品項。

原本一杯星巴克大杯那堤需135點小樹點才可兌換，活動期間只要115點；7-ELEVEN大杯冰美式也只要38點，相當划算，讓CUBE卡友回饋累積的點數，點點都能發揮最佳使用效益。