安達產險今起新上架旅平險 海外突發疾病保障也買得到

儘管疫情尚未見遏止之勢，各國邊境卻已逐步解封，但國內產險業因疫情尚未明朗化，對於銷售海外旅平險偏向保守態度。安達產險今（1）日表示，即日起開放承保海外旅平險，至於網路投保則因系統仍在調整中、暫未開放，預計本月底可上架，同時也提醒，有投保需求的民眾，應於出國前5日以上進行投保，時間較為充裕。

安達產險今天重新上架個人旅行平安保險，保障內容主要是提供旅遊期間意外傷害醫療保險及海外突發疾病醫療保障，除一般住院給付外，還提供門診及急診給付，且最高投保天數可達180天。

依安達產險官網來看，旅平險方案可分成國內外基本型、海外加值型二種，其中海外加值型部分，保障內容除了有身故保險金或喪葬費用保險金、失能保險金外，亦提供重大燒燙傷保險金等。

另針對海外突發疾病健康保險部分，提供四項保障內容，包括海外突發疾病住院醫療費用保險金、海外突發疾病門診醫療費用保險金（限額為海外突發疾病住院醫療費用保險金的1%）、海外突發疾病急診醫療費用保險金（限額為海外突發疾病住院醫療費用保險金的1%）、海外急難援助服務（限旅遊目的地為海外地區者），上限5萬美元。

安達產險表示，個人旅行平安保險今日起開放承保，民眾可透過有合作的保經代通路接洽，至於網路投保的部分，則尚未開放，主要是因系統仍在調整中，預計本月底可上架。

安達產險指出，旅平險承保上並未有特別限制，主要會評估整體風險，也就是海外突發疾病保障、傷害醫療保障的部分進行核保作業，如是民眾出國，投保家數或累積保額過高，則會有核保考量。

安達產險也提醒，由於投保旅平險需有作業時間，建議民眾應於出國前5日以上進行投保，時間上才能較為充裕。