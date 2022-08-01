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搶攻父親節檔期 北富銀刷卡優惠出爐

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
台北富邦銀行今天宣布，推出「爸氣十足」刷卡優惠活動。圖／北富銀提供
台北富邦銀行今天宣布，推出「爸氣十足」刷卡優惠活動。圖／北富銀提供

父親節即將到來，台北富邦銀行今天宣布，推出「爸氣十足」刷卡優惠活動，使用LINE Pay綁定富邦J POINTS卡，可於三星商城消費滿額最高享5%回饋，Under Armour官網及IKEA線上購物則不限金額消費最高享10%回饋；富邦momo卡在momo通路刷卡除享5%回饋無上限，千大品牌最高10%無上限；Open Possible聯名卡則在指定餐飲和影音娛樂刷卡享最高5.5%回饋。

北富銀統計，去年受疫情影響之故，父親節檔期刷卡消費仍以網購為主，網購刷卡簽帳金額甚至達百貨通路近5倍之多，顯示疫情影響之下民眾消費行為模式的轉變。但隨與疫情共存成為生活新常態，民眾外出的意願大增，且生活也逐漸回歸常軌，預期今年刷卡消費態樣將與去年有很大不同。

北富銀表示，針對最受歡迎的網購、用餐、旅遊、影音等不同場景需求，北富銀推出豐富的刷卡優惠活動，例如3C愛用族爸爸看過來，北富銀推出即日起至9月底，於三星商城消費結帳時透過LINE Pay並使用已綁定的富邦J POINTS卡(含JU卡)付款，單筆交易實際付款金額達新台幣2萬元最高可享5% LINE POINTS回饋，限量發送。

至於愛運動的爸爸，即日起起至12月底，在Under Armour官網上用LINE Pay綁定富邦J POINTS卡(含JU卡)消費買新行頭，最高享10% LINE POINTS回饋。另針對喜歡宅在家的爸爸，即日起至8月6日，可於IKEA線上購物用LINE Pay綁定富邦J POINTS卡(含JU卡)，不限金額消費最高享10% LINE POINTS回饋。今年底前，帶老爸到日韓地區旅遊，還可刷J卡享3.88%回饋無上限。

富邦momo卡方面，年底前momo通路筆筆5%回饋無上限，刷富邦momo卡購買千大指定品牌再最高10%回饋無上限，搭配momo通路88男神節最高可享16%回饋。

此外momo卡店外消費也發威，9月底前綁定國內指定8大支付、錢包，可享最高3%回饋，暑假期間親子出遊，於指定航空公司刷富邦momo卡享最高10%回饋。於國內七大旅行社刷卡分5期含以上消費達檻，最高可享1000元刷卡金回饋；海外地區不論網購或當地旅遊，刷momo卡最高可享3%回饋。

北富銀針對Open Possible聯名卡則推出9月底前於全台不限加油站加油、指定影音娛樂等消費，天天皆享最高5.5%回饋，中港澳海外消費、淘寶、天貓等最高可享3.5%回饋。9月底前，申辦Open Possible聯名卡新戶最高贈1000元，申辦5G再享2000元momo幣。

此外至9月底前，北富銀還提供廣三SOGO、台茂購物中心、遠東SOGO、遠東百貨及新光三越等指定百貨，刷富邦信用卡當日消費達指定金額享現場禮券回饋，最高回饋3萬元。全台指定百貨刷富邦信用卡，分期6期（含）以上且累積滿額並完成登錄，限量贈送最高1600元刷卡金。

台北富邦銀行 刷卡 momo

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