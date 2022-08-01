爸爸投保有眉角 全球人壽：讓保單當神隊友

父親節即將到來，全球人壽今（1）日提醒，成為父親之後、責任加重，投保規畫必須依照不同時期、不同家庭階段，適時的滾動式檢視與調整，才能讓保單成為父親最好的神隊友。

全球人壽表示，不論是新手期爸爸、學齡期爸爸、空巢期爸爸，建議保障結構至少都要包含壽險、意外險、醫療險等保障型商品，同時留意投保額度，規劃適合各時期的保障內容。

新手期爸爸保額建議：身故保障額度1,000萬元以上、住院醫療日額3,000元。

對新手期爸爸而言，因為小孩剛出生，母嬰照顧的費用所費不貲，代表爸爸經濟壓力不小，建議壽險跟意外險的投保額度合計大約要設定在1,000萬至1,500萬元以上，萬一風險來了，至少有一筆預備的保險金可以保障家人的生活。

醫療險部分，建議實支實付住院醫療費用（俗稱雜費）限額要有15萬~20萬元，住院日額要有3,000元以上水準，這樣至少可以彌補病房費差額或因為住院造成的薪資損失。

學齡期爸爸保額建議：身故保障額度1,000萬元以上，夫妻都要有保障。

學齡期爸爸處於家庭重大責任期，基本上都需要負擔房貸、車貸、孩子學費等，經濟壓力較為沉重，保障絕對不能少。

建議壽險跟意外險總額的比率，視經濟狀況，將身故保障的額度最起碼保持在1,000萬元以上，更重要的是自己與配偶都需要各自擁有保障，才能成為孩子最穩固的靠山。

空巢期爸爸保額建議：調降身故保障額度為500萬、住院醫療日額5,000元。

空巢期爸爸，子女已成年且經濟獨立或準備離家上大學，這時期爸爸年紀大了，生病的風險相對較高，建議住院日額則可大約落在5,000元的水準，以減輕子女照護的負擔。

全球人壽提醒，壽險保障可依自己退休準備狀況調整，如果退休準備相對充足，可選保障倍數較高的傳承型保險投保，若是退休準備尚不足夠，建議選擇利變增額型的保險投保，如此才可以為自己的第二人生開始預做準備。

身故保障額度部分，不論以傳承或退休準備為目的，建議可將保障額度以500萬元作為規畫起點，再依照已經準備好的保障額度上下做調整。