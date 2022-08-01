快訊

陳明通兩次聲明態度急轉 6千字說不清論文門兩大疑點

國3傳重大車禍！南下57.6K客運翻覆「橫跨三車道」多人受傷 路況大塞車

爸爸想理財 兩筆私房錢不能少

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「好好退休準備平台」幫助爸爸穩固私房保障
「好好退休準備平台」幫助爸爸穩固私房保障

父親節即將來臨，正是家人歡樂聚餐的時候，也是每位爸爸檢視財務規劃的好時機。基富通證券總經理王浩宇表示，每位爸爸都是家中的重要支柱，因此更需要妥善理財，而且有兩大「私房保障」不能缺席：一是定期壽險、二是退休準備，趁早儲備，才能成為家人穩固的靠山。

一般來說，定期壽險具有「小保費、大保障」的特性，以年齡35歲的爸爸來說，年繳4,000元左右的保費，能擁有300萬元的保額，給家人一份安心的保障，特別是背負房貸或者子女年幼的家庭，更加不可或缺。

退休準備則是安享中晚年人生的依靠。每位爸爸為家人辛苦大半輩子，退休後進入人生下半場，應該讓自己過得更快樂。所以，如果能及早開始準備，利用時間創造複利效果，累積足夠的退休金，能讓日子幸福有保障。

王浩宇說，很多人以為退休金「千萬」才足夠，但其實退休保障有三個來源：一是社會保險，如：勞保年金、國民年金；二是職業退休金，如：勞退新、舊制；三是個人準備，也就是扣除社會保險、職業退休金之後，需要再自行儲備的部分。

以目前勞保、勞退平均給付金額估算，自行準備退休金只需約500~800萬元，而且透過每月小額的定期定額紀律投資方式，即有機會達成。

假設年化報酬率6%的標的，30歲新手爸爸每月投入約5000元，65歲退休時，可望累積700萬元左右，若是40歲、50歲的資深爸爸，每月需要各投入10,000元、25,000元，方可達成相近的目標，顯示越早開始行動越輕鬆。

由金管會指導、基富通負責執行的好好退休準備平台，提供多元的保險保障、退休投資商品，保險項目包括：定期壽險、重大疾病健康保險、小額終老保險；退休投資有專家嚴選的5大類型基金，幫助爸爸因應每一人生階段的財務需求。

退休金 勞保年金

延伸閱讀

【重磅快評】殺了一個高嘉瑜 就能搶救林智堅選情？

高嘉瑜「換堅說」遭黨內圍攻 李彥秀：墮落一言堂文化

新竹球場女廁沒裝錯？王浩宇貼聊天記錄驚喊：弄清楚了

綠營追殺高嘉瑜？王浩宇將向中評會檢舉違反黨紀

相關新聞

新台幣早盤一度失守3字頭 午盤暫收29.998元

股匯雙挫，受外資匯出影響，新台幣兌美元今天早盤一度跌破30元大關，最低一度貶至30.008元兌1美元，為2年後、睽違26...

每月不到5000元 60歲前也能存到千萬退休金？一表看懂你與富足退休的距離

「你在退休前有可能存到一千萬嗎？」如果被問起這個問題，相信很多人的答案都是否定的，但基金達人朱岳中用一張試算表告訴你，只要提早做準備，每個月投入不到5,000元就有機會存到千萬退休金。

注意三個時期爸爸的投保眉角 讓保單變成神隊友

父親節即將到來，各種慶祝優惠也蜂湧而出，卻也常被喻為「付清節」，顯示父親大多仍是家中的經濟支柱，但爸爸不是鐵打的，也需要...

新黨批金管會放水如興案害慘股民 籲檢調監院主動偵辦

行政院國家發展委員會在2017年以國發基金對牛仔褲代工大廠「如興紡織」投注了14.88億元，幫助它在市場上募得了130億...

金管會畫三道紅線 防堵大股東干政

為防堵無公司職務的金融業大股東「干政」，金管會擬透過公司治理實務守則，針對大股東與公司聯繫互動時畫三道紅線。

台幣 最快本月重返3字頭

美國聯準會狂升息，今年累計升息幅度高達9碼，即使美台利差擴大，新台幣匯率仍撐住「29」字頭長達三個半月；展望後市，匯銀主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。