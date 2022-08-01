爸爸想理財 兩筆私房錢不能少

父親節即將來臨，正是家人歡樂聚餐的時候，也是每位爸爸檢視財務規劃的好時機。基富通證券總經理王浩宇表示，每位爸爸都是家中的重要支柱，因此更需要妥善理財，而且有兩大「私房保障」不能缺席：一是定期壽險、二是退休準備，趁早儲備，才能成為家人穩固的靠山。

一般來說，定期壽險具有「小保費、大保障」的特性，以年齡35歲的爸爸來說，年繳4,000元左右的保費，能擁有300萬元的保額，給家人一份安心的保障，特別是背負房貸或者子女年幼的家庭，更加不可或缺。

退休準備則是安享中晚年人生的依靠。每位爸爸為家人辛苦大半輩子，退休後進入人生下半場，應該讓自己過得更快樂。所以，如果能及早開始準備，利用時間創造複利效果，累積足夠的退休金，能讓日子幸福有保障。

王浩宇說，很多人以為退休金「千萬」才足夠，但其實退休保障有三個來源：一是社會保險，如：勞保年金、國民年金；二是職業退休金，如：勞退新、舊制；三是個人準備，也就是扣除社會保險、職業退休金之後，需要再自行儲備的部分。

以目前勞保、勞退平均給付金額估算，自行準備退休金只需約500~800萬元，而且透過每月小額的定期定額紀律投資方式，即有機會達成。

假設年化報酬率6%的標的，30歲新手爸爸每月投入約5000元，65歲退休時，可望累積700萬元左右，若是40歲、50歲的資深爸爸，每月需要各投入10,000元、25,000元，方可達成相近的目標，顯示越早開始行動越輕鬆。

由金管會指導、基富通負責執行的好好退休準備平台，提供多元的保險保障、退休投資商品，保險項目包括：定期壽險、重大疾病健康保險、小額終老保險；退休投資有專家嚴選的5大類型基金，幫助爸爸因應每一人生階段的財務需求。