元大銀行鑽金商務網 協助企業數位轉型永續經營

總統蔡英文於2022年數位應用周開幕論壇致詞表示，面對後疫情時代的來臨，持續落實防疫，以及逐步邁向2050淨零轉型，資通訊服務的應用，都能發揮關鍵力量，透過數位轉型，加速實現淨零排放的目標，企業要能夠落實碳中和，數位科技扮演著重要的角色。面臨數位轉型，元大銀行持續陪伴企業客戶一同邁進，提供安全、便捷的鑽金商務網路服務，優化營運流程並降低人力成本，透過數位轉型的力量，加速實現企業永續經營的目標。

元大銀行打造全新鑽金商務網，全方位的金流管理服務，除了滿足企業基本的資金管理需求，並整合薪資轉帳、現金管理、進出口貿易、融資管理、多元收款服務等五大數位金流服務，大幅減少企業客戶財務營運成本，最適化資金調度效率需求，採用高規格FXML安控憑證，以安全、高效率的數位交易平台，接軌國際發展雙語數位化，提供中英文版功能介面，能讓客戶體驗「線上服務無國界、網路交易零距離」。

元大鑽金商務網陪伴企業客戶全時運行，提供24小時隨時、隨地線上金融服務，數位薪資帳戶創新提供線上預約開服務，員工以企業專屬連結或QR Code掃描、填寫資料，即可完成五大功能申請(新台幣、外幣、信託、網銀及信用卡)；針對企業撥薪作業，

鑽金商務網支援辨識各種薪資檔案格式，企業客戶人事單位上傳檔案格式毋需事先轉換，操作介面友善便捷，密薪制度設計搭配彈性客製多層系統權限功能，分責分權好放心，一年365天，天天都可以是撥薪日。

因應數位轉型浪潮、落實金融創新及ESG永續經營目標，元大銀行強化既有產品線整合，在全面轉型升級的目標下，優化系統流程，使介面操作更為便利，提升數位通路的客戶體驗，拓展場景金融不遺餘力。不僅完善企業用戶，更兼顧員工個人金融服務需求。

薪資獎金入戶，透過行動銀行APP即時推播訊息通知，可立即線上查詢鑽金數位帳戶薪資明細。

元大銀行說，善用一站式鑽金智慧理財服務，享有薪資帳戶優惠，如線上申購指定基金、ETF定期(不)定額，最高可享申購手續費0元專案優惠，且申購門檻最低只要新台幣100元，搭配日日扣、自由選的靈活扣款方式，分攤投資風險，「存好股 選好債」股債平衡穩健投資，提早達成個人理財目標。遇有資金需求，鑽金消費貸款提供手續費及利率優惠，為人生的夢想大步邁進。

還有鑽金數位金流、鑽金生活繳費，員工共享數位好薪情，鑽金商務網是真正為企業及員工專屬構建的金融服務生態圈。

元大銀行為回饋客戶支持，歡慶國民現金回饋元大鑽金卡發行八週年，即日起至2022年9月30日止，推出鑽金達人召集令，總獎項金額超過100萬元的優惠活動，完成指定賺金任務即有機會將88,888元刷卡金、Apple Watch S7、BALMUDA烤箱、airpods3等多項好禮帶回家，破解任務組合包，最高可再領1,000元及8杯超商咖啡。