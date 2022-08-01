凱基證券投資好星運 五位幸運兒抽中美股百萬元兌換金

券商投資理財服務不斷精進，為搶攻新戶及交易市場，祭出活動大獎更是不手軟！凱基證券至9/30前推出「開戶找凱基 投資好星運」系列活動，其中「星友交易享好康，百萬好禮送給您」活動只要交易台股或海外股票，達成條件即可參加抽獎。

5至7月分別由豐中分公司陳先生、劉先生及松山分公司郭先生幸運抽到台股15萬元新台幣兌換金，並於7月由中山分公司周小姐等五位超級幸運兒抽到總計100萬元的美股等值兌換金。由於台、美股兌換金是分別抽獎，抽獎機會不合併計算，投資人可多多參與台、美股下單，交易筆數越多，越有機會中大奬，投資人在9/30前不妨把握機會參加。

凱基證券這波抽獎活動獎金高達390萬元，不限新舊戶、台股或複委託客戶，亦不限下單管道、模式及類型。台股單筆委託且成交金額達10萬元，就可以獲得1張台股等值兌換金抽獎券，於每月抽出15萬元的台股等值兌換金；海外交易不限金額，每筆成交都可獲得10張美股等值兌換金抽獎券，單筆成交達1萬元，再加碼1張抽獎券，第三季底將抽出總計200萬元的美股等值兌換金，達成抽獎條件即有機會輕鬆成為特斯拉、微軟等全球知名企業的股東。

該系列活動「開戶找凱基 投資好星運」推出後深獲好評，除了在9/30前新戶可享100元兌換金、揪友享LINE POINTS等好禮大放送之外，更規劃「解鎖任務抽好禮」來協助不知道如何開始投資的客戶，只要循序完成「九宮格任務挑戰賽」，如下載隨身e策略APP、加開e財庫、開立複委託帳戶、簽署投顧契約及綁定LINE官方帳號等，只要一步步地解鎖任務，投資人就能輕鬆了解理財。

此外，凱基證券「快e開」一站式線上三合一開戶服務，可讓台美股、基金、ETF交易在一個帳戶完成，即日起至12/31前更推出「機智投資生活」活動，期間內新申購台股、美股、基金定期定額不限筆數、不限金額，手續費只收一筆均一價，活動期間的手續費收入全數捐贈給育成社會福利基金會，不僅讓客戶輕鬆做投資，同時還能達到公益訴求；而「隨身e策略APP」則提供國內證券、期貨、選擇權及海外複委託交易功能，透過簡單選股、直覺操作、輕鬆看盤、快速下單等訴求，落實「以客戶為中心」的核心價值，幫助投資人的投資理財更加方便。