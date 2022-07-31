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金融業董事長代理人 納「產金分離」緊箍咒

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委黃天牧曾表達金融機構應從公司治理角度找代理人，而非「家天下」。本報系資料照，記者林澔一／攝影
金管會主委黃天牧曾表達金融機構應從公司治理角度找代理人，而非「家天下」。本報系資料照，記者林澔一／攝影

金管會這次修改公司治理實務守則中，也增訂了金控或銀行董事長請假，職務代理的規定，要求董事長代理人需符合「產金分離」原則，禁止代理人是其他產業的負責人。

全案起因是某家民營董事長在2021年10月染疫，該董事長卻指定一位擔任產業負責人的金控董事做代理，當時引發立委批評，該民營金控是踩「產金分離」紅線。

當時金管會主委黃天牧在回應立委質詢時，也表達金融機構應從公司治理角度找代理人，而非「家天下」，隨後銀行局也要求銀行公會一併在公司治理實務守則中檢討。

依增訂的公司治理實務守則，新增三大職務代理規定，一、當董事長請假或因故不能行使職權時，可由副董事長代理，但若公司未設副董事長或副董也無法行使職權時，由董事長指定常董一人代理。

若公司沒設常董，就指定董事，若董事長未指定代理人，則由常董或董事互推代理人，指定或互推董事長代理人時，需符合負責人兼職限制、及所定的「產金分離」原則。

換言之，若未來金控或銀行董事長請假，代理人將禁止是其他產業的負責人。

二、董事長代理人，其代理期間所得行使的職權，也不得逾越董事長權限，如有限制，應事先明確列出。

三、董事應親自出席董事會，如董事因故不能出席董事會時，得依公司章程規定委託其他董事代理，惟應於每次出具委託書，並列舉召集事由的授權範圍。代理出席董事，以受一人委託為限。

金管會 黃天牧

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