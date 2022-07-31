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金管會畫3紅線堵大股東干政 業者憂實質效益低

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。記者戴瑞瑤／攝影。
金管會。記者戴瑞瑤／攝影。

為防堵無公司職務的金融業大股東干政，金管會擬透過公司治理實務守則，將大股東與公司聯繫互動時、劃3道紅線，一、大股東想了解公司經營，應透過其法人董事，二、大股東建議案，應由其法人董事在董事會上提出並做意見交流和議和，禁逕自開會介入決策，三、禁止大股東以獲悉公司的重大訊息做內線交易。

銀行公會7月底理監事會已同步修改金控、銀行業兩大公司治理實務守則，將此三大原則納入並報金管會備查；業者說，金管會此舉既要表達重視公司治理、明定課責依據，但多數業者憂：宣示恐大於實質意義。

金控業者私下說，這3紅線是要把大股東的進退「框」在法人董事和董事會，但實務根本很難稽核，若大股東打給經理人直接指示交辦呢？其次，隨時得配合政策任務的公股金控、銀行，大股東財部實務運作上，恐也不易落實。

對民營金控或銀行而言，金檢難稽核；就公股實務運作上，財部會視需求，隨時邀集公股子銀行總經理做業務報告，但多數銀行總經理並非法人董事，又或是財部也常未經董事會，就逕自指揮業務，那麼，這算違規嗎？需要調整嗎？

目前金融業大股東多是「所有權」和「經營權」合一，市場概分兩大類，一是大股東本身就是董事長，如國泰金（2882）、富邦金（2881），董事長可被問責，二是，大股東非董事長，且當經營權被拔掉時，如新光金（2888）大股東吳東進，該如何確保所有權。

金控業者坦言，目前公司治理實務守則中，已明定金控大股東需守「六誡」包括禁止不當干預公司決策或妨礙經營等，但吳東進是直接指示並參與新光金與子公司業務經營會議，董事會更依其指示做多次交易「手伸得太長」。

公會邀金控業者組專案小組，經三次討論後，將修改公司治理實務守則，原定金控大股東須遵守「六誡」中，再增訂大股東與公司間溝通聯繫的3大原則。

一、大股東想知悉公司經營時，原則應透過指派委任的法人董事，必要時法人董事可邀公司經理人陪同與該股東溝通，並由公司將溝通狀況作成紀錄；也就是說，大股東一律只能透過法人董事「關心」公司事務，而非直接參與會議。

二、大股東會董事會議案、或公司經營決策有建議時，也應由委任的法人董事，在董事會或功能性委員會上提出，做意見交流與議和，禁止大股東逕自召集會議、或以其他不當方式介入公司決策。

三、大股東就其所獲悉的公司重大訊息，在消息公開揭露前應負有保密義務，且不得利用該資訊做內線交易。

金管會 股東會

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