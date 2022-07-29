券商公會新任理事長陳俊宏：落實三公職能

元富證券董事長陳俊宏今（29）日當選中華民國證券商業同業公會理事長，他感謝證券同業的支持，謝謝大家共同完成這場選舉，強調大家的團結、和諧才是公會的根本、才能和外界好好溝通、排除困難、多元業務、擴大市場。

陳俊宏表示，上任後將落實金管會主委黃天牧希望券商公會發揮的「三公」職能，即「公平」對待規模大小不同的證券商、「公開化」溝通管道及積極參、與社會「公益」扮演公民社會中的重要角色。他也將繼續推動前任理事長賀鳴珩健全、擴大證券業務的要項，如調降權證避險稅率、完善複委託業務、優化交割專戶分戶帳、降低違約風險等等，而他長期投入券商公會、熟悉這些業務進程，也了解綜合券商、專業券商的差異與需求，將以熱忱凝聚共識、完成大家的共同目標。

陳俊宏指出，近年來隨著FinTech的蓬勃發展、普惠金融議題的發酵、以及主管機關不斷鬆綁交易制度及開放業務，讓證券商有機會藉力數位科技來進行業務的開拓及客戶關係的維護，同時擴大業務規模及業務範疇來發展新市場利基。他認為創新業務、數位金融應用將是證券業未來的重要方向，將透過券商公會的平台推動，協助證券商提升業務經營空間及跨業競爭力度，增進全體券商共同利益。

此外，券商除追求獲利外，亦應發揮券商實踐社會公益的角色，積極推動普惠金融投資，可以藉由推展線上、智能、小額、多元商品及教育等多面向投資友善工作，來擴大金融服務覆蓋對象，提供投資人愈來愈多元的證券商服務，並邀證券同業共同推行ESG，一起積極投入環境、社會和公司治理、擴大企業和產業影響力以達到共好。

在創新業務方面，除目前券商公會已在推動優化交割專戶分戶帳、融資融券、零股交易、複委託等制度外，陳俊宏希望以不同於過往的思維模式，研議及爭取放寬證券商於企業籌資過程中可扮演之相關資金融通管道，例如公司發行新股時，證券商可以提供員工及原股東股款繳納之資金融通服務，以打通企業籌資環節，提升券商投行業務服務價值。另外，在客戶資產部位方面，朝向優化客戶資產部位效率方向推動，以總歸戶及涵蓋在途款券的概念，協助券商創造出具券商特色之低風險款券投資及借貸模式。

在數位金融應用方面，陳俊宏建議加速推動證券商遠距服務可適用之身分認證機制，與擴大客戶於線上進行交割款帳戶設定、出入金及扣款應用模式，提升證券商多元攬客能力及享受數位科技帶來之紅利。除此之外，去年因整體市場量能及投資人數大幅擴增下，資訊安全及金融詐騙等問題層出不窮，未來將有效結合主管機關、金融周邊單位、證券商及第三方資訊業者之力量，共同建立一套資安管理標準並全面納入監管，做好全方位資安防護，將可讓台灣證券市場朝更健全的方向發展。