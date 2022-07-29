獨／黃思國請辭！台灣人壽董事長將換人

金融圈傳出消息，中信金控（2891）子公司台灣人壽董事長黃思國已經向中信金控董事長顏文隆請辭，預計做到今年8月底。

接替黃思國的人選，中信金經營團隊目前還在徵詢意見當中，傾向由集團內部舉才。

1949年次、金牛座的黃思國，日本拓殖大學大學院碩士，早年服務於中信金核心子公司中國信託商業銀行的信託部門，之後督導財富管理業務，一路做到全球個金執行長，為中信銀的個金業務打下良好基礎。

黃思國2017年3月14日出任台灣人壽董事長後，在其嚴格督軍下，台壽的成長壯大有目共睹，年度稅後純益從102億元大增至231億元；資產規模也從2017年3月底1.3兆元大增至2022年3月底的2.2兆元。

身為中信金大股東辜家長年倚重的老臣，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒與母親辜林瑞慧都對黃思國的辭意感到不捨，中信金集團昨晚歡送總經理吳一揆的晚宴，辜仲諒都還把握機會向黃思國表達慰留之意。

不過，在中信金集團內部，人稱「老爺子」的黃思國，辭意相當堅定。除了兩三個禮拜前，已經向同事、朋友、董事會成員等等，公開表達絕不接受慰留，就連四年一期的公務車合約到了，也叮囑絕對不要續約，大小動作都讓友人感受到，這次真的留不住了。