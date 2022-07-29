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證交所於2022亞洲生技大展設展 提供資本市場募資訊息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

眾所矚目的2022亞洲生技大展7月28至31日假台北南港展覽館2館登場。金融監督管理委員會長期關注生技產業，臺灣證交所配合產業發展潮流，這次設展於生技服務區，展覽時間為每日上午10時至下午6時(31日至5時)，歡迎生技公司及一般民眾蒞臨參觀。

證交所表示，臺灣生技產業近年發展迅速，目前國內已有127家生技醫療類上市、上櫃及興櫃公司。每年7月的生技展為業界盛事，證交所這次在金管會的指導下代表資本市場參展，主題以「協助優良企業上市，活絡經濟發展」之邁向上市之路為主要訴求，提供生技公司從資本市場募資的相關訊息及一般民眾之投資知識。

現場提供宅在家學習網加入會員及FB粉絲團按讚，即可獲得贈品，並與參展公司、參觀民眾互動，宣導證券市場商品與投資知識，多元化推廣正確證券投資觀念及如何防範投資詐騙觀念，並有專業同仁於現場向生技業者解說上市籌資的相關規定。

今年參展廠商約400家，這次展覽結合了生技、製藥、美容保養與保健等多元項目，可望在防疫之際，提升國人了解生物科技發展帶給全民的影響及重要性，歡迎民眾至證交所展位參與互動。

生技產業 證交所

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