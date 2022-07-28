金融業近一年重大資安事件全都露 保險業掛零表現最優

疫情加速金融數位進程，資安更顯重要。金管會今（28）日盤點國內金融業近一年來共有3起重大資安事件，其中證券期貨業以2件占最多，銀行業則有1件排名第二，保險業則掛零，並未有通報重大資安事件的情形。

銀行局經查2021年迄今國內重大資安事件，因系統升級等維護不當，導致民眾權益損失案件，計有國泰世華銀行一件，主要是該行於去年10月17日進行EFT系統及資料庫升級作業後，隔日發生系統異常，影響網路銀行跨行轉帳交易、自動化服務設備（ATM）存提款、轉帳交易逾時，造成部分交易扣帳未吐鈔、扣帳未入帳、存款未入帳等情況，受影響帳戶數為3萬2,452戶。

為配合新功能上線而進行EFT系統改版，國泰世華銀行於今年2月22日上線時再度於當日發生相同的交易異常情形，受影響帳戶數2,015戶；到了今年3月15日因EFT系統磁碟機陣列資料讀寫出現異常，導致部分交易因處理逾時而失敗，受影響帳戶數則有732戶。

證期局統計至去年到目前為止，共有2件重大資安事件，一是2021年11月下旬券商通報複委託下單系統遭駭客攻擊狀況，客戶帳戶出現遭偽冒下單港股狀況，後來券商已錯帳的方式處理，因此投資人未遭受損失。

證期局表示，經檢討後券商的登入系統須採雙因子驗證，交易所已要求所有券商進行改善，到今年2、3月大多數券商已完成雙因子驗證，最晚完成的券商也已於今年6月底完成。

另一則是今年6月28日發生固網電信業者網路服務斷線狀況，當天上午十點陸續接獲12家券商及9家期貨商通報，因台灣固網提供網路服務異常，致使部分下單系統無法提供服務的狀況，但隨後盡速完成修復，當日11點後陸續恢復提供此服務。

證期局指出，由於證券期貨商網路設備並未有異常，主要是台灣固網業者的網路服務異常所導致，而事後進行清查，無論是證券或期貨商，皆未有投資人求償情況。

保險局則表示，去年到目前為止，保險業並未有通報重大資安事件的情形。