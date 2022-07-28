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台灣人壽號召企業志工 走入偏鄉共築好時光

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導
長輩成為最佳模特兒，台壽志工歡喜掌鏡。台灣人壽／提供
長輩成為最佳模特兒，台壽志工歡喜掌鏡。台灣人壽／提供

倡議世代共融，關懷偏鄉高齡！中信金控子公司台灣人壽昨（27）日號召台灣人壽志工走進嘉義偏鄉，攜手弘道老人福利基金會為阿嬤們舉辦「懷舊說書人‧回憶復刻日」活動，陪伴長輩暢聊青春點滴，療癒在地長者的心靈，透過有趣的「舊衣新搭」創意活動，為長輩拍攝復古穿搭照，重溫往日情懷，為社會帶來正面的影響力。

去(2021)年新型冠狀病毒(COVID-19)疫情嚴峻期間，台灣人壽與弘道基金會共同發起「防疫物資包」認購行動，台灣人壽員工發揮愛心，一人一包，短短30天就募得新台幣140萬元善款，幫助2,000人次弱勢長輩度過困境，今(2022)年再與弘道基金會攜手舉辦「懷舊說書人‧回憶復刻日」活動，前往嘉義縣大林鎮「義和暖一點」據點，這是弘道基金會設置的「巷弄長照站」之一，是一處幽靜的三合院建築，平日提供社區長輩互動交流及多元課程。

27號活動當日，阿嬤們帶著珍貴照片及心愛衣物，與台灣人壽志工分享她們苦澀甘甜的人生故事，75歲江阿嬤育有二女三子，老伴過世後，獨居的她，藉由誦經祈福撫慰心靈，日前在兒女鼓勵之下，江阿嬤帶著年輕青澀的照片以及最愛的套裝參加活動，她如數家珍的說套裝是媳婦與女兒合送的，再次穿上拍照笑得好開心，每件衣服都承載著許多故事，台灣人壽志工更是發揮創意「舊衣新搭」，為阿嬤梳妝打扮，打造復古又時尚的造型，讓專業攝影師捕捉阿嬤們美麗又自信的身影。

84歲的劉阿嬤靦腆地說，「阮是做田，一生就是這款，做查某囡仔也是這款，到老嘛係仝款，也無打扮，就穿得普通普通。今仔日，有人鬥陣開講，鬥裝媠媠，實在是足歡喜」。

參與的志工也分享，在與阿嬤的關懷互動中，有歡笑、有感動，過去從沒想過能以這樣的方式服務長輩，不但拓展了自身對於志工活動的想像，也翻轉長輩不擅穿搭的刻板印象，從志工服務中，看到了不同的人生風景。

2025年台灣將進入超高齡社會，每五人就有一人超過65歲，是亞洲老化速度最快的國家之一，因更不能忽視高齡化所衍生的問題。

台灣人壽長期推動高齡公益，針對「健康促進、高齡活躍、弱勢關懷」三大面向，積極與社福團體、社會企業及在地組織合作，將資源直接投入在缺口上，致力推動「在地安養」和「活躍老化」，更激勵員工投身公益服務，成為實踐 ESG 的企業尖兵，共創友善高齡、世代共融的美好社會。

台灣人壽 志工 中信金控

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