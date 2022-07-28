新聞分析／央行理監事會議事錄摘要出爐 透露這些玄機

中央銀行第2季理監事會議事錄摘要今（28）日出爐，從央行決議與理事們的談話研判，相較於美國聯準會升息幅度又快又猛，我國下半年的貨幣政策雖仍定調「緊縮」，但升息與打炒房態度恐怕會愈來愈「鴿」，主要原因有三，包括預期下半年通膨將回降、全球景氣下行風險高，以及房市管制措施需時間發酵。

首先，央行預估今年下半年通膨率可望緩步回降，但仍居高。央行指出，考量輸入性通膨壓力仍大，加上預期下半年CPI年增率將隨原油價格漲幅減緩而緩步回降，央行預測今年CPI及核心CPI年增率分別為2.83%、2.42%。

央行強調，由於台灣民間消費需求相對和緩，且政府積極採取供給面措施因應物價波動，使今年國內通膨率較主要經濟體溫和。至於國際機構對台灣中長期通膨預期約在1.5%左右，仍屬溫和。

其次，今年國內肺炎疫情蔓延，干擾內需消費，且全球景氣下行風險高，恐影響投資意願，央行6月下修今年全年經濟成長率預測值至3.75%，低於3月的4.05%。

第三，不動產貸款集中度大致穩定，有助銀行授信風險控管。央行3月以來採取的緊縮貨幣政策，有助強化選擇性信用管制措施成效。此外，內政部、財政部、金管會及地方政府陸續強化健全房市措施，其政策實施成效尚需一段時間發酵。

央行提到，升息為全面性的影響，6月時考量紓困或政策性貸款利率多為連結存款利率，調幅不宜過大；若採調升存款準備率，不會直接影響存款利率，有助緩和對弱勢勞工與企業貸款利息負擔加重的衝擊。

為抑制通膨預期心理，金融圈主管認為，央行下半年不會單靠升息來抑制通膨，而是「價量齊下」、避免新台幣匯率過度貶值，以抵禦輸入性通膨壓力，同時也會展現續採緊縮貨幣政策抗通膨的立場。