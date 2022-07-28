信用卡也能買虛擬貨幣？金管會下禁令
虛擬貨幣價格上沖下洗，近日傳出金管會要求金融機構禁止讓民眾以信用卡購買加密貨幣，引起外界討論。金管會銀行局今（28）日表示，信用卡本質為消費支付工具，不適合用於投資理財或高投機性的槓桿交易，因此已請銀行公會提醒，國內信用卡收單機構要特別注意，不要把虛擬通貨平台交易業者簽為特約商店。
金管會銀行局副局長童政彰表示，信用卡本身是一種遞延支付性的消費工具，並不適合用於投資理財，或是高度投機性、高風險的槓桿交易。
童政彰指出，由於虛擬資產價格波動大，且具高度投機性、高風險性的特性，因此對虛擬資產交易的虛擬通貨平台業者，金管會已請銀行公會提醒，國內信用卡收單機構要特別注意，不要把虛擬通貨平台交易業者簽為特約商店。
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