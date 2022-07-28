金總喊OIU租稅優惠延長、ESG租稅獎勵 金管會這樣說

金融總會昨開會討論2022年金融建言白皮書，爭取調整五項金融稅制，包括OIU租稅優惠期間延長、ESG租稅獎勵機制等，金管會今（28）日表示，前者將與財政部就政策目的、實施成效，進行通盤考量OIU免稅優惠期間延長的必要性、可行性及有效性；後者因涉及租稅政策，尊重財政部研議意見，將適時提供必要的協助。

金融總會昨日召開「2022年金融建言白皮書」期中審查會議，爭取五項稅制優惠，其中一項為國際保險業務分公司（OIU）租稅優惠期間將在2025年2月4日到期，公會建議將免稅期從10年延長到15年，另一項為投資綠能相關產業給租稅獎勵機制。

關於延長OIU免稅優惠建議，金管會保險局副局長張玉煇指出，當初訂OIU條例條文時，已有考量保險業多屬長期契約，因此依國際金融管理條例第22條之16規定，OIU租稅優惠是從生效日2015年2月4日起10年內訂定保險契約，租稅優惠是到保險契約有效屆滿之日最長為30年，因此當時已有考量只要於這段期間所訂定的有效契約，其有效屆滿之日皆享有租稅優惠。

至於是否延長OIU免稅優惠時間，張玉煇表示，金管會將與財政部就政策目的、實施成效，進行通盤考量免稅優惠期間延長的必要性、可行性及有效性。

另針對ESG租稅獎勵機制的建議，張玉煇則回應，由於涉及租稅政策，屬於財政部職權，金管會尊重財政部研議意見，將適時提供必要的協助。

據金管會保險局統計，目前有15家壽險開辦國際保險業務分公司（OIU），共有714張有效保單；今年到6月底為止，稅前損益為987萬美元，至於新契約件數及保費收入，分別為2件、90.3萬美元，皆較去年同期的4件、210萬美元來得衰退。