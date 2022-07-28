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防疫險理賠負擔過大 2家產險「借錢週轉」付理賠金

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
據金管會保險局最新統計，截至7月25日，防疫險理賠金額已高達319億元。（本報系資料庫）
據金管會保險局最新統計，截至7月25日，防疫險理賠金額已高達319億元。（本報系資料庫）

防疫保單理賠衝擊產險公司財務，為負擔高額理賠金，金管會保險局今證實，已有2家產險向金管會申請向外借款，週轉用來給付給保戶的理賠金，金管會皆已核准。

據保險局統計，截至7月25日，防疫保單理賠金額已來到319億元，是收進來的保費收入42億元的7.5倍之多，高峰期還未過，理賠金額仍持續攀升，但已讓部分產險公司已吃不消，除增資、申請特別準備金沖回外，也必須透過短期借款週轉，以給付給保戶理賠金。

保險局副局長張玉煇表示，依照保險法規定，保險公司不得對外借款或提供債務擔保，但有3種情況可報主管機關核准後向外借款，包含為給付鉅額保險金、大量解約、大量保單貸款週轉。

張玉煇也透露，目前已收到2家產險公司申請短期借款，以給付高額保險金，金管會均已核准。

為因應防疫險理賠衝擊財務，目前國泰世紀產、中信產已進行增資，其他產險公司正研擬增資計畫中，另有8家產險公司向保險局申請重大事故特別準備金沖回，金管會已核准99.4億元，8家產險公司包含國泰世紀產險、兆豐產、明台產、和泰產、新安東京海上產、南山產、中信產、富邦產等。

保險金 產險 防疫保單

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