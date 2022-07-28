聯準會升息符合預期 法人：有望延續風險性資產反彈

美國聯準會27日決議升息3碼，將聯邦基金利率目標區間調高至2.25~2.5%，6月及7月累計升幅達150個基點、創1980年代初期以來最大升幅。富蘭克林證券投顧表示，聯準會7月如期升息3碼並展現控制通膨的決心，但因應貨幣政策緊縮對經濟和通膨的遏制效果，決策官員也保留未來調整升息速度的彈性，有助緩解金融市場擔憂。

富蘭克林證券投顧指出，由於市場已經預先反應聯準會緊縮和景氣放緩但不至於衰退的預期，若稍有優於預期的利多，有望延續風險性資產反彈，股市有望緩步收復上檔均線反壓，美債殖利率橫盤震盪提供利差型債券的表現機會。

聯準會如期升息3碼，主席鮑爾表示升息速度將取決於經濟數據，未來某個時點可能放緩升息步調，市場解讀一旦經濟走軟並對通膨形成遏制，聯準會將放慢升息速度，加上微軟和Alphabet財報結果緩和市場對景氣的擔憂，科技成長股領漲美股收紅，美國兩年期公債殖利率下滑5點至3%、十年期公債殖利率下滑2點至2.78%，美元指數回貶0.69%。

對於聯準會升息路徑預估，根據芝加哥商業交易所FedWatch於27日資料 ，市場預估9月升息2碼機率為65%、升息3碼機率為35%，年底前還有4碼升息空間，9月升2碼、11月及12月各升1碼；高盛證券預估9月將升息2碼、11月和12月各升息1碼，聯邦基金利率年底將來到3.25~3.5%。

摩根士丹利證券預估9月將升息2碼，但幅度仍有可能上調，年底聯邦基金利率預估中位數為3.625%；野村證券預估9月將升息2碼，11月、12月及明年2月各升1碼，本波升息循環終點為3.5~3.75%。