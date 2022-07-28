吳東亮率團見蔡總統 盼對保險業依國情定資本監理標準

工商協進會理事長吳東亮今（28）日上午率第26屆理監事一行共32人前往總統府晉見蔡總統，由總統府李大維秘書長、經濟部陳正祺次長等官員陪同蔡總統接見。

吳東亮致詞時表示，本屆全體理監事的組成新增了多位優秀的女性與中生代的企業界領袖，展現了工商協進會永續傳承的精神。今後將秉持創會宗旨，配合國家經濟發展，以「優化投資營運環境」、「深化全球經貿合作」、「強化工商創新動能」、「擘劃永續共好未來」四大核心主軸，持續向政府提供財經建言，並加強與政府合作，拓展國際競爭力，協力實現台灣經濟再躍升。

吳東亮並針對近日來保險業淨值危機引發國人的關注一事，向總統提出建言，他表示保險業對安定台灣社會扮演了重要的角色，金管會對於壽險業監理已十分嚴謹，台灣多數壽險業者依現行監理規定來看，其體質都相當健康，更積極配合政府規劃，將於2026年導入實施IFRS17國際會計準則以及ICS清償能力標準。

不過吳東亮也強調，業者卻也面臨台灣債券市場規模過小、投資法令鬆綁不足的困境，所以期盼政府考量國內狀況，採取在地化配套措施，依本國國情擬定公開一致的資本監理標準，以利保險業者來遵循，並希望政府能給保險業者多一點肯定、支持和鼓勵。

此外，工商協進會同行的理監事也針對近來工商界關切的議題，向總統提出七大類建言，包括：國境開放政策、穩定供電、改善兩岸關係、加速規劃台灣成為亞洲資產管理中心、重新將台灣打造成國際正體中文學習重鎮並放寬簽證停留限制、調整人工生殖法規及加大生育補助、成立台灣「觀光國家隊」等。蔡總統也在聽取各項建言後，一一予以回應，互動熱烈，與會代表咸感蔡總統對工商發展各項議題的重視。

最後吳東亮也蔡總統蒞臨工商協進會於10月份舉辦之70周年慶祝大會，給予工商協進會會員勗勉。