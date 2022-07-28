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股債平衡時機到 元大全球優質龍頭平衡基金具吸引力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

S&P 500指數自6月16日波段低點反彈近一成，美國十年期公債殖利率維持於穩定區間，股債市浮現回溫跡象。元大投信表示，目前全球優質股債各擁投資利基，包括優質股票本益比修正後來到甜蜜買點，優質債券殖利率上升至具吸引力位置，雙雙具有價格回升空間，而應對後市潛在變數，現階段適合透過股債平衡基金的動態配置策略搶先布局。

元大投信表示，過去兩年全球股市走大多頭，加上主要央行政策寬鬆，投資人單買股票型基金或債券型基金多有表現，但今年上半年面對通膨升溫、貨幣政策轉向等變數，經濟衰退的擔憂衝擊市場，股、債市罕見出現大幅修正，加上美元走強趨勢，均讓投資人深刻感受到單靠股票或債券資產，並無法應對市場變化，現階段適合透過瞄準全球優質股債低接進場點的股債平衡基金，更有機會在一定的風險控管下，最大程度的參與市場成長。

元大全球優質龍頭基金研究團隊分析，所謂「漲時重勢、跌時重質」，上半年受俄烏戰爭、通膨、升息等利空議題影響，全球優質龍頭股因市場恐慌情緒被錯殺，本益比大幅下修，目前低接機會明確；而市場反映聯準會升息預期後，美國十年期公債殖利率自6月中起未再大幅攀升，債券價格有止穩態勢，投資等級債券殖利率也來到約5%水準，在價格反彈空間與收益率均有一定投資吸引力。目前優質股債資產均來到甜蜜買點，加上應對未來景氣循環變化，現階段選擇優質股債動態配置策略，可說是攻守兼備的最佳逢低進場方式。

元大投信說，無論從價值投資或是應對後市風險角度，資產配置朝優質股債動態配置策略轉變的時機已到，即將在8月18至24日進行募集元大全球優質龍頭平衡基金，主打「存好股、選好債」，且完全不投資垃圾債，投資優勢為股票與債券配置比例有極大彈性，在景氣順風階段的股票比例最高可達90%，反之則可將股票比例降至10%，並拉高現金、債券配置，靈活操作以追求資產長期平穩增長，基金預計9月起開始陸續進場。

元大投信 債券

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