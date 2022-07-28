藍黨團：總統參訪工廠2天後 金管會放行如興增資案

如興爆發財務危機，投資14.8億元的國發基金成「最大受災戶」。國民黨立院黨團今上午舉行記者會質疑，如興三度申請現金增資未獲准，蔡英文總統2017年1月出訪尼加拉瓜，臨時增加行程參訪如興在尼國的工廠，隔2日，金管會就放行130億現金增資案，「貓膩就在蔡總統的尼加拉瓜之行」。

國民黨立委費鴻泰指出，如興2015年就提出增資，第一次金管會主委為曾銘宗，當時沒有讓如興通過，後來政黨輪替，由李瑞倉出任金管會主委，2016年5月以後又申請2次增資案，都被打回票，直到2017年總統參觀如興工廠後出現戲劇性變化。

費鴻泰表示，國發基金投資14.88億，當時國發基金要審查如興投資案時，很多委員都不去開會，不願意背書；而如興很多董事、大股東、公司經理人最近大量賣出股票，消息面從哪來，為何這些人大量殺出，裡面有無內線交易的問題？

國民黨立委賴士葆說，這是道地的非專業性的政治投資，第一次增資以小博大，曾銘宗已經駁回不給增資，後面兩次仍不給通過是專業判斷，卻因某人的臨時介入，安排蔡總統去尼加拉瓜，之後就核准了。這麼多散戶被套牢要去求償，令人同情，他也向投資者提出忠告，只要是非專業性的政治投資，千萬不要跟進。

賴士葆也表示，當初國發會審查委員會的報告應該要公布，立法院新會期開議後，國民黨會提出要求成立調閱委員會；其次，這麼多人受害，政府基金賠掉了，監察院必須趕快立案調查，審計部絕對要介入調查。

國民黨團總召曾銘宗批評，國發基金為何沒有評估，甘願淪為紓困基金，呼籲監察院、檢調也應一併調查，過程中是否有有力人士介入，有無不法。