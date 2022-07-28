元大銀行首創行動碳帳戶 攜客戶「鑽金碳吉」

元大銀行攜手客戶響應2050年淨零碳排目標，多方落實金融業綠色永續發展理念，信用卡及行動銀行雙雙通過ISO 14067碳足跡盤查及PAS 2060碳中和第三方驗證，目前為零碳信用卡發卡行，首創零碳APP，元大銀行再度延伸綠色低碳金融應用場景，創新推出「鑽金碳吉-碳帳戶」，客戶可透過元大行動銀行APP檢視每月減碳成果，瞭解日常生活中透過電子化交易所節省的碳排量，動動手指就能加入降低碳排行列，邁向減碳新生活的同時，還能為自己賺金，享有數位存款、信用卡、基金申購、外幣線上換匯讓分等減碳優惠。

為響應環境永續，元大銀行積極推動營運數位化及無紙化交易模式，去(2021)年節能減碳成效顯著，全年度省下1.4億張A4用紙，減碳量約1,178噸，相當於為地球栽植11.79萬棵樹，節省下的紙張堆疊高度約406座台北101大樓，數位營運綠化成長率與2020年相比，大幅提升53%；除大量減少紙張使用外，元大銀行2021年更領先同業，選定營業部及台中分行做為綠電分行，持續穩定朝環境永續方向邁進，預計2023年達成綠電使用占總用電量10%目標。

元大銀行積極拓展數位金融產品服務、更新優化作業流程、提升客戶線上體驗，實質提升各數位通路的交易數量，以減少營運產生之碳排放量，進一步由企業延伸至消費端。元大銀行「鑽金碳吉」網站資料顯示，透過線上辦理數位存款、信用卡、基金申購等常見業務，平均能省下5張用紙，尤其線上申請信用貸款，最高能省下9張用紙，敬邀客戶加入碳管理行動。

元大銀行持續關注環境永續，己完成導入ISO四大環境標準系統，催生全台首家100%綠電分行，更積極拓展數位金融產品服務，2022年獲國際標準驗證為零碳信用卡發卡銀行及全國首創零碳APP，元大銀行之營運目標兼顧環境保護、業務效率及服務品質，為鼓勵客戶使用數位金融創新服務，更提供綠色行動優惠「鑽金找碳吉 邁向減碳新生活」：

1.新戶限定在30天內首次登入行動銀行，送5次免跨行轉帳手續費優惠。

2.每月登入行動銀行，送2次免跨行轉帳手續費優惠。

3.線上換匯讓分最高享8分。

4.線上申購基金／ETF手續費優惠0元起，還能定期定額/日日扣/自由選。

5.召集「鑽金減碳達人」，完成五項賺金任務送價值新臺幣500元一卡通MONEY儲值金(限額500名)，前300名快手達人再加碼送8杯全家中杯美式咖啡。活動總獎項金額破百萬，詳元大銀行官方網站公告。